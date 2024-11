Stars reagieren auf Grammy-Nominierungen

Willow wurde für zwei Grammys nominiert für ihr Album "Empathogen". Und zwar für das "Best Engineered Album" und "Best Arrangement". Vater Will Smith schreibt auf X: "Ich habe gesehen, wie du gelitten hast: Du bist gefallen, wieder aufgestanden, hast gekämpft und jetzt verfestigst du deine wildesten Träume: Ich bin stolz, dein Daddy zu sein."

Wir erinnern uns an "New Blue Sun" – das überraschende Flöten-Album des Rappers André 3000 – von Outkast. Viele haben es belächelt. Aber es ist tatsächlich nominiert in der Kategorie "Album of the Year". Der New York Times sagte André 3000:

"Wir haben gehofft, in der Kategorie Alternativ Jazz oder Ambient nominiert zu werden. Aber davon war ich total überrascht: Das ist "super, super, super, duper cool". André 3000

Außerdem: Beyoncé ist schon mit ihren 32 Trophäen die Rekordhalterin der Grammy-Gewinner. Jetzt wurde sie wieder elf Mal nominiert und ist damit auch noch die Rekordhalterin unter den Nominierten: Insgesamt schon 99 Mal nominiert. Kendrick Lamars Song "Not Like Us" könnte der erste Disstrack der Geschichte werden, der "Song Of the Year" wird.

Karneval ohne "Indianerland" von Brings

Um 11:11 Uhr ist es so weit: Im Rheinland startet der Karneval. Allerdings müssen die Jecken ab sofort auf einen Songklassiker verzichten. Die Band Brings hat ihren Song "Indianerland" aus dem Repertoire gestrichen.