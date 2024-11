Festnahmen im Fall von Liam Payne

Vor drei Wochen ist der Ex-Sänger der britischen Boyband ONE DIRECTION Liam Payne gestorben. Jetzt gibt es Berichte über Festnahmen. Liam Payne war in Buenos Aires nach einem Sturz vom Balkon ums Leben gekommen. Fans weltweit waren geschockt. Bei den Festnahmen handelt es sich um zwei Angestellte des Luxushotels, wo Liam Payne übernachtet hatte, und einen Freund des Sängers. Laut Berichten hatte Payne Drogen im Blut. Eine Freizeitdroge namens "Pink Cocaine", eine Mischung, die oft Ketamin in Kombination mit MDMA, Methamphetamin, Kokain und/oder psychoaktiven Substanzen enthält. Und diese drei Personen sollen möglicherweise den Musiker mit "Pink Cocaine" versorgt haben.

Das Magazin "TMZ" berichtet von einer Seifendose. Die argentinische Polizei untersucht, ob der Sänger die Drogenmischung in dieser Dose bekommen hatte. Außerdem wertet die Polizei die Aufnahmen der Überwachungskameras aus und hat auch die Schließfächer der beiden im Hotel und in den Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Eigentlich wollte Payne Urlaub in Argentinien machen und das Konzert eines Freundes besuchen. Er ist offensichtlich im Drogenrausch aus dem 3. Stock des Hotels in den Tod gestürzt. Der Leichnam von Liam Payne wurde gestern an seine Familie in Großbritannien übergeben. Sein Vater ist extra nach Buenos Aires gereist, um die aufwändige Bürokratie und den Papierkram zu erledigen. Damit kann die Familie von dem 31jährigen Musiker Abschied nehmen. Die Beisetzung ist noch für diese Woche in seiner Heimatstadt Wolverhampton geplant.

"+57" - eine Hymne der Kolumbia-Gang

Sie bezeichnen sich selber als "Kolumbia Gang" – das ist aber jetzt kein neues Drogenkartell aus Medellin, sondern die Creme de la Creme der kolumbianischen Global-Pop-Szene. Die hat sich für eine Single zusammengetan. Sie heißt "+57", genau wie die Vorwahl von Kolumbien. Mit dabei sind Karol G, Maluma, J Balvin und viele andere. Insgesamt acht der größten Stars der kolumbianischen Reggaeton-Szene. Sie haben sich für diesen Song in einem Aufnahmestudio in Los Angeles getroffen. Zuerst wurde auch nur ein Foto mit ihnen im Studio gepostet und Fans waren sehr auf das Ergebnis gespannt.

Jetzt ist die neue Kollaboration da und es hört sich nach einem Party-Hit an. Diese Zusammenarbeit ist wohl geschichtsträchtig. Zum ersten Mal haben sich so viele Reggaeton-Stars aus Kolumbien und nur aus Kolumbien zusammengetan. Karol G, Maluma, J Balvin, Blessd, Ryan Castro und andere haben sich nach Medienberichten schon im Februar dieses Jahres getroffen. Ziel war es, eine Hommage aufzunehmen und Reggaeton als eine kulturelle Bewegung zu feiern, die zu einem Lebensstil geworden ist. In dem Video dazu sieht man, wie diese Session im Studio aufgenommen wurde. Sie hatten offensichtlich viel Spaß dabei. Inhaltlich geht es um ein Mädchen aus Medellín, das alles hat, wild, unaufhaltsam ist und im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit steht, obwohl sie in einer Beziehung ist.