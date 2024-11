Es ist offiziell: Donald Trump ist der künftige Präsident in den USA. Viele Global-Pop-Stars, die die Gegenkandidatin Kamala Harris unterstützt hatten, sind geschockt, darunter Popstar Billie Eilish. Sie war einer der lautstärksten prominenten Unterstützerinnen von Harris und ist jetzt enttäuscht. An ihre 120 Millionen Follower bei Instagram schreibt sie in der Story: "Es ist ein Krieg gegen Frauen". Dabei geht es um ein nationales Abtreibungsverbot. In manchen Bundesstaaten in den USA sind Abtreibungsregeln recht liberal - in anderen dagegen sind Abtreibungen kaum möglich. Als Donald Trump in der Präsidentschaftsdebatte im September gefragt wurde, ob er ein nationales Abtreibungsverbot unterstützen würde, ist der designierte Präsident der Frage wiederholt ausgewichen. Aber Trump hat wiederholt dem Obersten Gerichtshof und anderen von der Regierung ernannten Richtern Beifall gezollt, die Abtreibungsverbote aufrechterhalten haben. Auch andere US-Popstars äußern sich zur Wahl. Ariana Grande schreibt bei Insta: "Ich halte die Hand eines jeden Menschen, der heute die unermessliche Schwere dieses Ergebnisses spürt." Und dann in der nächsten Story richtet sie sich an die LGBTQ-Community. Unter anderem schreibt sie:

"Es stehen uns ohne Zweifel schwierige Zeiten bevor. Aber 70 Millionen Menschen haben für den Schutz eurer Rechte gestimmt, 70 Millionen Menschen lieben euch. Wir haben nicht den Präsidenten, aber wir haben einander.“ Ariana Grande

Ariana Grande hat 376 Millionen Follower bei Instagram, das sind mehr, als die USA Einwohner haben. Auch sie hat vor der Wahl Kamala Harris unterstützt, wie viele andere Promis. Aber gereicht hat es am Ende nicht. US-Präsident ist Donald Trump. Und Kamala Harris hat mittlerweile ihre Niederlage eingeräumt.

Aufregung um Rapper Nekfeu

Es gibt große Aufregung um den französischen Rapper Nekfeu. Der Musiker ist von seiner Exfrau angezeigt worden. Es geht unter anderem um Vorwürfe der sexualisierten Gewalt. Mit Mitte Zwanzig gilt der Rapper mit griechischen Wurzeln als einer der spannendsten Stars der französischen HipHop-Szene. Privat läuft es aber anscheinend alles andere als gut. Die Anwältin seiner Ex-Partnerin hat auf Social Media geschrieben, Nekfeu hätte ihrer Mandantin fast vier Jahre lang Gewalt angetan und sie hätte ihn verlassen, während sie mit ihrem gemeinsamen Sohn schwanger war. In der Mitteilung wird dem Rapper psychische und sexualisierte Gewalt vorgeworfen - bis hin zur Vergewaltigung.

In französischen Medienberichten wird die Pariser Staatsanwaltschaft damit zitiert, dass entsprechende Anzeigen der Ex-Partnerin nicht zu einem Verfahren geführt hatten, da die mutmaßlichen Vergehen nicht genau genug beschrieben worden seien. Die Staatsanwaltschaft wird auch damit zitiert, dass die Ex-Partnerin wohl zu insgesamt acht polizeilichen Terminen für mögliche Ermittlungen nicht erschienen sei. Nekfeu bestreitet alle Vorwürfe seiner Frau. Er behauptet, von ihr erpresst worden zu sein. Die Lage ist da sehr undurchsichtig. Der Rapper hat das alleinige Sorgerecht für den gemeinsamen dreijährigen Sohn. Seine Exfrau hat ein Besuchs- und Unterbringungsrecht, also sie darf den Sohn am Wochenende mitnehmen. Anscheinend hat sie aber schon drei Mal das Kind nicht zurückgebracht. Nekfeu hat sie deshalb angezeigt. Die Mutter stand bisher unter gerichtlicher Aufsicht und muss im Februar nächsten Jahres vor Gericht erscheinen.