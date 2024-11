Film mit den meisten Nominierungen: "Kneecap"

Ein Film über die Rap-Band Kneecap aus Nordirland hat die meisten Nominierungen bei den britischen Indie-Film-Awards bekommen. Es ist eine Komödie, die genauso wie die Band heißt "Kneecap". Die Komödie spielt in Belfast und zeigt den Aufstieg des Trios in Nordirland. Das rappt hauptsächlich auf Irisch und ist im UK enorm beliebt. Darin spielt auch neben den Rappern die deutsch-irische Schauspielgröße Michael Fassbender mit. Der Film ist im August in den UK in die Kinos gekommen und wird in diesem Monat auf Amazon Prime zum Streamen freigegeben. Die Komödie ist zugleich Irlands Beitrag in der Kategorie "Bester internationaler Spielfilm" für die Oscars im kommenden Jahr.



Das Trio ist seit sieben Jahren aktiv und sehr gefeiert, aber auch kontrovers. Sie steht auf der BBC Radio 6-Liste für Artist Of The Year und ist aber zugleich mit den politischen und provokativen Texten teils umstritten. Weil sie "Anti-UK" sind. Der Bandname bezieht sich auf die frühere Terrorgruppe IRA. Die Texte sind aber auch satirisch. Der Film über sie wurde auch beim renommierten US-Indie-Filmfestival Sundance gezeigt und hat da den Publikumspreis gewonnen. Jetzt haben sie die meisten Nominierungen bei den Britisch Independent Film Awards bekommen. Sie könnten also insgesamt in vierzehn Kategorien gewinnen. Am 8. Dezember wissen wir da mehr, wenn die Verleihung stattfindet.

Das mysteriöseste Lied im Internet gefunden

Jahrelang haben Musikfans auf der ganzen Welt nach dem Interpreten und Titel eines Songs gesucht, der als "The Most Mysterious Song On The Internet" bekannt war. Nach siebzehn Jahren ist jetzt das Rätsel gelöst. Der Song stammt sogar von einer deutschen Band. FEX aus den 80ern. Sie waren eine lokale Größe aus dem norddeutschen Raum, haben aber nie den Durchbruch geschafft. Dieser Song lief aber vor etwa 40 Jahren bei NDR Radio. Ein Jugendlicher hat den damals auf Kassette aufgenommen. Jahrelang haben er und seine Schwester sich immer wieder gefragt: Wie heißt diese Band? Wie heißt das New-Wave-Stück? Bis sie dann 2007 einen Teil davon ins Netz gestellt haben und die Musikwelt gefragt haben, ob jemand mehr Details zu diesem Track hat. Dann ist erstmal nichts passiert. Keiner konnte den Song identifizieren.

Vor fünf Jahren wurde der Song durch eine Schülerin aus São Paulobei YouTube hochgeladen, mit dem Titel "The Most Mysterious Song On The Internet" – also "Das mysteriöseste Lied im Internet". Mehr als drei Millionen Mal wurde es angehört. Musikfans haben sich auf Fachplattformen ausgetauscht, aber nicht die Lösung gefunden. Bis jetzt, am Montag, ein Nutzer das Rätsel aufgelöst hat. Er hat einen alten Zeitungsartikel gefunden. Das Lied wurde offenbar 1983 aufgenommen, heißt "Subways Of Your Mind" und stammt von der Band FEX aus Kiel. scheibt der Nutzer auf dieser Plattform und lädt noch eine andere Fassung des Songs hoch. Am selben Tag hat sich dann einer der Musiker von FEX gemeldet und für Aufklärung gesorgt. Er ist mittlerweile 68 Jahre alt, lebt in München und meinte, dass er und seine Bandkollegen überhaupt nichts von dieser Suche mitbekommen haben. Sie seien davon total überwältigt. Die Mitglieder der Band aus Kiel wollen den Song jetzt neu aufnehmen.