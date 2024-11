Traurige Nachrichten aus der US-amerikanischen Musikszene: Produzenten-Legende Quincy Jones ist tot. Der Musikmogul aus Chicago hat so Big Names wie Michael Jackson, Aretha Franklyn, Ray Charles oder Donna Summer groß gemacht. Nun ist Quincy Jones im Alter von 91 Jahren gestorben. Er hinterlässt eine unglaubliche Legacy als Produzent, Komponist, begnadeter Jazztrompeter, Pianist und Bandleader – bis heute! Er bleibt zweifellos eine der vielseitigsten Figuren der Popkultur des 20. Jahrhunderts und ein Pionier der afroamerikanischen Musik, aber auch in Sachen Global Pop: Er hat auch für Miriam Makeba produziert oder das Zaz Album von 2014. Außerdem hat er schon in den 60er Jahren mit seiner Band ein legendäres Bossa Nova Album herausgebracht.

Sein größter Erfolg war die Produktion für Michael Jackson. "Off the Wall", "Thriller" und "Bad", alle drei Hit-Alben hat Quincy Jones produziert und Michael Jackson so in den 80er Jahren zum größten Popstar aller Zeiten gemacht. Bis heute beeinflusst er Musiker aus dem Global Pop. Letztes Jahr noch hat US-Rapper 50Cent gesagt: "Wenn es um Musikproduktion geht, gibt es keinen besseren als Quincy Jones.“ Die beiden haben 2005 für den Film "Get Rich Or Die Tryin'" zusammengearbeitet. Von Quincy Jones kam der Soundtrack und 50Cent hat die Hauptrolle gespielt.

Seit Mitte der 80er Jahre hat sich Quincy Jones immer mehr auf Filmmusik konzentriert. Er hat unter anderem die Musik für so legendäre Filme wie "In der Hitze der Nacht" oder das Spielberg-Drama "Die Farbe Lila! mit Woopi Goldberg komponiert. Siebenmal war er für einen Oscar nominiert und dieses Jahr noch, im Juni, hat er dann auch einen Ehrenoscar gewonnen. Die Akademie hat Quincy Jones dabei als "künstlerisches Genie" gewürdigt. Mit seiner Produktionsfirma war er außerdem für den Erfolg der Sitcom "Der Prinz von Bel-Air" verantwortlich, bis heute ein Serien-Klassiker.

Seinen Tod hat sein Publicity-Manager vor einigen Stunden bekanntgegeben. Am Sonntagabend sei Quincy Jones in seinem Haus in Bel Air Bel Air in Los Angeles im Kreise seiner Familie gestorben. Die bestätigt und schreibt in einer Erklärung: "Mit vollem, aber gebrochenem Herzen müssen wir die Nachricht vom Tod unseres Vaters und Bruders Quincy Jones überbringen.“ Weiter schreiben sie:

"Und obwohl das einen unglaublichen Verlust für unsere Familie bedeutet, feiern wir das großartige Leben, das er geführt hat, und wissen, dass es nie wieder einen wie ihn geben wird.“ Familie von Quincy Jones

In Atlanta hat der Prozess gegen den Rapper Young Thug wegen mutmaßlicher Bandenkriminalität begonnen.

Freude für Young Thug

Am Freitag ist das Gerichtsverfahren gegen Young Thug überraschend zu Ende gegangen. Und am Wochenende haben sich Musikerkollegen mit dem US-Rapper über seine Freilassung gefreut. Es war ein unerwartetes Ende für den bisher längsten Strafprozess in der Geschichte des Bundesstaates Georgia. Im Prozess wurde etwa die Frage diskutiert, ob Rap-Lyrics vor Gericht als Beweismittel gelten dürfen oder ob eine Rap-Crew wie die von Young Thug wie eine kriminelle Vereinigung eingestuft werden darf.

Young Thug hat sich schuldig bekannt. In mehreren Anklagepunkten Unter anderem auch der Bandenkriminalität. Der US-Rapper ist 2022 verhaftet worden, und saß seitdem in Untersuchungshaft. Das Gericht hat ihn jetzt zu fünfzehn Jahren Haft verurteilt, die ist aber auf Bewährung ausgesetzt, das heißt, Young Thug darf also nach mehr als 900 Tagen zurück zu seiner Familie. Darüber freuen sich mit ihm Big Names wie Drake, Ty Dollar Sign, Kanye West und viele mehr.

Rap-Star Travis Scott hat ein gemeinsames Bild in seiner Insta-Story geteilt und schreibt dazu: " Mein Bruder auf dem Weg nachhause." Rapperin Sexyy Red schreibt: "Sie haben meinen Zwilling rausgelassen!!!" – eine Anspielung darauf, dass viele immer behaupten, die beiden würden sich so ähnlich sehen. Rapper Quavo teilt bei Social Media „Willkommen zu Hause Thug“ und Nicki Minaj schreibt unter anderem:

"Geh nicht noch mal, die Leute brauchen dich. Das Game hat dich vermisst. Ich freue mich so für dich, deine Kinder, deine Familie und deine Fans." Nicki Minaj

Während seiner 15-jährigen Bewährungszeit muss Young Thug strikte Auflagen befolgen. Er muss sich zum Beispiel von Waffen, Gangs und Drogen fernhalten und darf zehn Jahre lang nicht in seiner Heimatstadt Atlanta wohnen. Die Richterin hat ihn außerdem ermahnt, ein besseres Vorbild für junge Menschen zu sein.