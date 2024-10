Metro Boomin wegen Vergewaltigung verklagt

Dem Grammy Gewinner und HipHop-Produzent Metro Boomin wird Vergewaltigung vorgeworfen. Metro Boomin soll eine Frau 2016 missbraucht haben, die von ihm schwanger geworden sein soll. Das mutmaßliche Opfer soll die Schwangerschaft abgebrochen haben. Sie hätten sich zuvor in Las Vegas kennengelernt und sich über Musik ausgetauscht und conneted haben. Bei einem weiteren Treffen in seinem Studio in Kalifornien habe sie das Bewusstsein verloren, nachdem dort sie Alkohol getrunken hatte.

Zu der Zeit nahm sie auch Xanax ein, ein Beruhigungsmittel für ihre Depression, da ihr neunmonatiges Kind eine Zeit vorher verstorben sein soll. Als sie aufwachte, habe sie sich in einem Hotelzimmer befunden und Metro Boomin soll auf ihr gelegen haben. Sie sei nicht in der Lage gewesen sich zu bewegen oder überhaupt Consent zu geben. Sie wirft ihm vor, dass der Song "Rap Saved Me" von 21 Savage und Offset, den Metro Boomin produzierte, sich auf die mutmaßliche Vergewaltigung beziehe. In einer Songzeile heißt es: "Sie nahm eine Xanny und wurde ohnmächtig."