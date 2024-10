Solange mit mehreren Autoimmunerkrankungen

Dancehit "Freed from Desire " wieder veröffentlicht

Die italienische Sängerin Gala veröffentlicht ihren Dancehit "Freed from Desire" wieder aus dem Jahre 1996. Denn für die Erstversion des Songs hatte sie nichts verdient, da sie die Rechte am Song nicht besaß. Mit der Wiederveröffentlichung soll sich das ändern. Im Rahmen dessen brachte der US Produzent Diplo, Gründer des Dancehall Projektes Major Lazer, noch ein Edit heraus. "Freed from Desire" hatte eine Art Wiederauferstehung im Jahre 2016, nachdem es bei einem Fußballspiel in Manchester gegrölt wurde. Heute wird "Freed from Desire" regelmäßig von der FIFA und der UEFA als Jubelmusik verwendet. Auch bei der diesjährigen Fußball-EM und bei den Olympischen Spielen in Paris wurde der Song gespielt. Gala schreibt in einer Pressemitteilung, dass sie sich darüber freut, dass ihr Song in Sportstadien, Studentenprotesten und LGBTQ+-Events gesungen und von DJs gespielt wird. Außerdem ginge es bei der Wiederveröffentlichung des Songs nicht nur darum, ihre Rechte zurückzufordern, sondern auch darum, in der heutigen Welt, den Materialismus infrage zu stellen.