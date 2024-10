Beyoncé tritt bei Harris auf

Heute ist ein besonderer Tag für US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Sie trifft Beyoncé bei einer Kundgebung in Houston. Ihren Hit "Freedom" benutzt sie schon lange als ihren Wahlkampfsong. Aber heute tritt Beyoncé zum ersten Mal bei ihrem Wahlkampf auf. Und das in ihrer Heimatstadt Houston. Kamala Harris ändert deshalb ihre Route ab und weicht von der so genannten Swing-State-Runde ab, also Staaten, die mal so, mal so wählen und unentschlossen sind. Texas gilt im Präsidentschaftsrennen als solider roter Staat, also die Wähler sind Unterstützer der Republikaner und somit so genannte Trumpisten. Und Harris will in der letzten Woche des Wahlkampfes die Abtreibungsbeschränkungen des Staates hervorheben.

Auf den letzten Metern vorm Ziel geben Trump und Harris nochmal Vollgas und versuchen, viele Promis an Land zu ziehen. Aber da ist es schon sehr eindeutig, wer aus Musiker:innensicht vorne liegt. Während Donald Trump wenige Stars wie Kanye West, Kid Rock oder Latin-Stars Anuel AA und Nicky Jam an Land ziehen konnte, hat Kamala Harris richtige Big Names auf ihrer Seite. Unter anderem Cardi B, Eminem, John Leged, Billie Eilish, Taylor Swift oder jetzt Beyoncé. Laut einem Politikprofessor an der University of Houston könnte ein Beyoncé-Auftritt dort die Wahlbeteiligung für die Demokraten steigern. Es geht jetzt darum, durch Beyoncé möglichst viele Nichtwähler auf ihre Seite zu ziehen und viele Leute auf die Themen der Demokraten aufmerksam zu machen.

Stonebwoy stellt "Up & Running" vor

Der ghanaische Superstar Stonebwoy hat sein neues Album herausgebracht. Und wie es heutzutage so üblich ist, hat er es auf einer Release Party vorgestellt. Viele geladene Gäste waren in dieser Hotelanlage am Strand in Accra dabei. Stonebwoy hat live sein sechstes Album "Up & Running” vorgestellt. Dem Publikum in dieser Location mit Moderator und Bühne, wo er natürlich selbst aufgetreten ist. Also ein Stonebwoy-Konzert in Clubatmosphäre. Und die Release-Party wurde auch bei YouTube gestreamt. Bei dem Album sind einige gute Featuregäste dabei. Der nigarianische Sänger Duncan Mighty ist mit drauf, die jamaikanische Dancehall-Queen Spice oder HipHop-Musiker Wyclef Jean. Stonebwoy ist ein 36j-ähriger ghanaischer Musiker, der sich vor allem im Afro-Dancehall- und Reggae-Genre etabliert hat. Er ist für seinen einzigartigen Mix aus afrikanischen Rhythmen, Reggae, Dancehall und Hiplife bekannt. Er mischt gerne traditionelle westafrikanische Sounds mit modernen Einflüssen.