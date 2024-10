Kreative fordern Schutz vor KI

In Großbritannien haben gerade über 13.000 Kreative, Musikschaffende und Global-Pop-Stars einen offenen Brief unterzeichnet – mit dabei: Thom Yorke von Radiohead. Das Schreiben ist eine Forderung an die Politik, einen fairen und verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu garantieren. Die Unterzeichnenden wehren sich dagegen, dass ihre kreative Arbeit ausgebeutet wird, zum Trainieren Künstlicher Intelligenz. Im Offenen Brief heißt es:

"Die unerlaubte Nutzung künstlerischer Werke zur Ausbildung generativer KI stellt eine große, ungerechtfertigte Bedrohung für den Lebensunterhalt der Menschen dar, die hinter dieser Arbeiten stehen – und darf deswegen nicht erlaubt werden." Statement on KI

Gemeinsam fordern die Artists die politischen Entscheidungsträger auf, ihnen einen starken Urheberrechtsschutz zuzusichern. Nur so könne ihr kreatives Eigentum geschützt werden und die Zukunft derjenigen gesichert werden, die ihr Geld mit Musik aller Genres verdienen. Schon seit einiger Zeit setzen immer mehr Technologieunternehmen auf die Entwicklung von KI-Modellen für kreative Prozesse. Ein ziemlich undurchsichtiges Befangen. Wie soll etwa ein Indie-Artist ohne großes Label überhaupt mitbekommen, dass die eigene Musik verwendet wird? Das findet nicht nur Thom Yorke bedenklich, auch Robert Smith von The Cure macht sich deswegen Sorgen. Den Offenen Brief haben außerdem auch noch Schauspielerin Julianne Moore, der Hamburger Elektro-Produzent Stimming und das Kölner Klassik-Techno-Trio Brandt Brauer unterschrieben.

Alicia Keys ruft Follower:innen zum Wählen auf

Die Soul- und R'n'B-Sängerin aus New York erinnert ihre Follower daran, auf jeden Fall am 5. November an die Wahlurne zu gehen, vor allem die weiblichen Alicia-Keys-Fans! Die fünfzehnfache Grammy-Preisträgerin teilt auf ihrem Insta-Account ein kleines Info-Video im Cartoon-Stil. Darin übernimmt Alicia Keys höchstpersönlich die Stimme der singenden Antibaby-Pille. Die Pille klagt darüber, dass Kongressabgeordnete gegen sie seien. Gleichzeitig solle aber auch das Recht auf Abtreibung weiter eingeschränkt werden. Außerdem kommt Queer-Feindlichkeit zur Sprache. Am Schluss singt sie: