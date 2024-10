Neue Details über Diddy-Klagen

Es gibt neue Klagen gegen ihn, darunter von mutmaßlichen Opfern, die zur angegebenen Tatzeit noch Teenager waren. Es gibt insgesamt sieben neue Zivilklagen gegen Sean "Diddy" Combs. Zwei Ankläger behaupten, dass sie zu dem Zeitpunkt, als sie angeblich von dem Musikproduzenten unter Drogen gesetzt und angegriffen wurden, minderjährig waren. Eine Klage kommt von einer Frau namens Jane Doe. Sie gibt an, dass sie im Jahr 2000 dreizehn Jahre alt war, als sie von einem Limousinenfahrer eingeladen wurde, an einer Afterparty der MTV Video Music Awards teilzunehmen. Die wurde von Diddy in New York City veranstaltet. Dann habe sie ein Getränk zu sich genommen und sie fühlte sich schläfrig und habe einen Platz gesucht, um sich hinzulegen. Und jetzt kommt zum ersten Mal in dieser Klagewelle gegen Diddy ein neues Detail dazu: Er werden auch andere Prominente zitiert und beschuldigt, an einem angeblichen Übergriff beteiligt gewesen zu sein. Diese Promis werden nicht namentlich genannt. Aber in der Klage heißt es, dass, als die Klägerin sich ausgeruht hatte, Diddy zusammen mit einem ungenannten männlichen Prominenten und einer ungenannten weiblichen Prominenten in das Schlafzimmer gegangen war.

Diddy soll zu Doe gesagt haben: "Du bist bereit für die Party!" Der ungenannte männliche Prominente habe Doe vergewaltigt, heißt es in der Klage, während der Musiker und der ungenannte weibliche Prominente zugesehen haben. Dann habe Diddy Doe vergewaltigt. Vertreter von Diddy weisen alle Vorwürfe zurück. Nächstes Jahr im Mai beginnt der Prozess gegen den Rapper. Wenn ihr selbst betroffen seid oder seht, dass Frauen in Not sind: Die Nummer vom Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen lautet 08000 116 016. oder geht auf hilfetelefon.de, dort gibt es einen Sofortchat – auch in unterschiedlichen Sprachen.

Sunburn Festival findet keine Location

Das Sunburn Festival ist Asiens größtes EDM-Treffen mit Stars der Szene. Bald ist es wieder so weit. Aber es gibt ein Problem: Die Veranstalter haben noch keinen Ort gefunden, an dem sie es stattfinden lassen können. Es sollte in der traumhaften Kulisse von Goa starten, im Westen Indiens. Seit siebzehn Jahren gibt es das Sunburn-Festival. Dieses Jahr sollen Stars wie Skrillex oder Peggy Gou kommen. 2016 ist das Festival nach Pune gezogen, in der Nähe von Mumbai. Zu diesem Zeitpunkt war das Sunburn in der internationalen Musik- und Festivallandschaft bereits eine feste Größe. Rund 350.000 Besucher kommen jedes Jahr zu diesem Festival. CNN hat das Sunburn in seine Liste der zwölf besten Musikfestivals der Welt aufgenommen. Jetzt stoßen die Organisatoren von Sunburn für dieses Jahr auf den erbitterten Widerstand der Einwohner von Goa.

Die Goa-Einwohner:innen, die dort geboren sind oder diejenigen, die auf der Suche nach einem ruhigeren Leben dorthin gezogen sind – waren sofort in Aufruhr. Die Bürger befürchten, dass die Ruhe und die Unantastbarkeit der malerischen Strände durch den Lärm, den Drogenkonsum und die Zerstörung des natürlichen Ökosystems ruiniert werden könnten. Viele haben die Trümmer gesehen, die das Festival im Norden des Bundesstaates hinterlassen hat. Und weigern sich deshalb nachdrücklich, das Festival wieder zuzulassen. Es wird eng für die Veranstalter, die schon Tickets verkauft haben. Eigentlich soll das Sunburn vom 28. bis 30. Dezember stattfinden.

Tyler, the Creator kündigt mit "Noid" neues Album an

Der Ausnahmerapper Tyler, the Creator ist einer der größten Artists des US-HipHop. Er released am kommenden Montag sein neues Album "Chromakopia". Und jetzt schon zeigt er mit seiner neuen Single "Noid" eine ganz neue Seite! Ungewöhnlicher Sound hier für einen US-HipHop Artist. Ist aber auch kein Wunder: Tyler, the Creator ist dafür bekannt, sich an keine Genregrenzen zu halten und wirklich komplett sein eigenes Ding zu machen. Und noch dazu soll das Album "CHROMAKOPIA" der Beginn einer neuen Ära für den Rapper aus Los Angeles sein, wie er in Statements zum Album gesagt hat. Und auf den Socials wurde er für den ausgefallenen Sound von !Noid! schon sehr gefeiert.

Viele meinen: Mit dem Song hier feiert Tyler, the Creator seine afrikanischen Roots: Sein Vater stammt aus Nigeria und gehört der Ethnie der Igno an. Und auf jeden Fall hat er hier ein sehr auffälliges Sample benutzt: Das ist von der sambiaischen Rockband Ngozi Family aus dem Jahr 1977. °Nizaka Panga Ngozi" heißt der Tune aus der goldenen Zamrock-Ära. Außerdem hört man darin Psycho-Rock-Gitarrenriffs, vielschichtige Harmonien und dazu die schnellen Rap-Strophen. Das Musikvideo dazu hat er selber gedreht – und ist ziemlich abgedreht. Es dreht sich um die Paranoia, die mit dem Berühmtsein einhergeht. Tyler, the Creator, trägt eine Plastikmaske und einen Duo-Hawk-Haarschnitt. Es beginnt in Schwarzweiß und wechselt am Ende in Farbe. Möglicherweise soll es also einen Traum und dann am Ende die Realität darstellen. Es ist eine surreale, übertriebene Vision der Berühmtheitsparanoia. Und zeitgleich mit dem Song hat er noch mehr News veröffentlicht: Die Single ist pünktlich rausgekommen, nach der Bekanntgabe des Line-Ups für sein Festival "Camp Flog Gnaw" in L. A. – da werden unter anderem Erykah Badu, Raye und Kaytranada auftreten. Das wird am 16. und 17. November sein und da wird Tyler, the Creator auch sicherlich die neuen Songs aus dem Album auf der Bühne präsentieren.