A Tribe Called Quest in Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen

Sie sind eine Legende und wurden zurecht jetzt in die Rock and Roll Hall Of Fame aufgenommen: Die US HipHop-Formation A Tribe Called Quest. Die New Yorker HipHop-Crew wurde am Samstag neben anderen Stars wie Dionne Warwick oder Kool & The Gang in diesem Museum verewigt. Eigentlich muss dieses Museum umbenannt werden. Denn um Rock and Roll geht es ja schon lange nicht mehr. Artists aus vielen Genres sind dabei, unter anderem R&B, Hip-Hop oder Soul. Zum Beispiel Public Enemy, NWA, Eminem oder Aretha Franklin. Seit fast 40 Jahren werden wichtige Artists in diesem Museum in Cleveland geehrt.

Aber bis es soweit ist, dauert es. Denn die Aufnahme kann frühestens 25 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Platte der Künstler erfolgen. Jetzt war also die Zeit reif für A Tribe Called Quest. Eine der größten HipHop-Crews aller Zeiten. Sie haben sich mit ihrem jazzy Sound und ihrem Flow von ihrer Heimatstadt New York City aus ab Ende der 80er-Jahre einen Namen gemacht. Einer der Mitglieder, Phife Dawg, ist vor acht Jahren gestorben. Seine Eltern waren aber mit auf der Bühne und natürlich Band Kollege Q-Tip. Der Rapper hat auf der Bühne eine emotionale Rede über seinen Freund Phife Dawg gehalten:

"Wir haben 1979 Rapper's Delight gehört. Einer meiner besten Freunde auf der ganzen Welt war Malik 'Pfife Dawg' Taylor. Wir haben uns jeden Tag gesehen. In der Schule. in der Kirche. Wir waren neun. Und Malik hat gesagt: _Ey, das können wir auch!: Und ich meinte nur: 'ok‘und bin seinem Funken gefolgt." Q-Tip

Auch die "R&B-Queen" Mary J. Blige ist eine von insgesamt fünfzehn Acts, die jetzt neu in die Rock & Roll Hall of Fame aufgenommen worden sind.

Nach Liam Paynes Tod: Forderungen nach Altersbegrenzung bei Showbiz

Noch immer reagieren viele auf den Tod von Liam Payne. Der ehemalige Sänger der britischen Boy Band One Direction ist vergangene Woche in Argentinien aus dem dritten Stock eines Hotels in Buenos Aires gestürzt und ist gestorben. Jetzt gibt es eine Debatte darüber, ob Menschen unter achtzehn schon Karriere als Musiker machen sollten. Dazu hat sich u. a. der britische Popstar Robbie Williams geäußert. Liam Payne wurde durch die Casting-Show "The X-Factor" entdeckt und Robbie Williams war "Mentor" bei der Show. Bei Instagram schreibt Robbie Williams schon am Freitag, wie geschockt er von der Nachricht sei und macht darauf aufmerksam, dass wir oft nicht wissen, was in den Leben der Menschen vor sich geht, und dass mehr Mitgefühl mit den Hinterbliebenen der Opfer und Opfern selbst gezeigt werden soll – auch bei berühmten Menschen.

Im Guardian wurde jetzt ein ehemaliger Labelboss zitiert, der sagt: "Je später eine junge Person eine Musikkarriere anfängt, desto besser." Auch der britische Songwriting-Größe Guy Chambers hat sich übers Wochenende geäußert. Er schreibt Texte für Robbie Williams, aber auch für andere Popstars wie Melanie C oder Kylie Minogue. Er fordert, dass die Musikindustrie nicht mit Jugendlichen unter achtzehn Jahren arbeiten sollte. Im Guardian wird er zitiert:

"Ich glaube, eine sechzehnjährige Person in eine erwachsene Welt zu tun, kann sehr schädlich sein. Robbie hat das definitiv erlebt." Guy Chambers

Robbie Williams wurde selbst mit sechzehn Jahren Mitglied der Boyband Take That und hatte immer wieder mit Alkohol- und Drogensucht zu kämpfen. In den letzten Jahren spricht er immer wieder über Mental Health – auch mit seinen Follower*innen bei Social Media. Auch Liam Payne hat mentale Gesundheit zum Thema gemacht und in der Vergangenheit über Alkohol- und Drogenprobleme gesprochen. In den Berichten um seinen Tod ist von möglichem Alkohol- und Drogenmissbrauch die Rede. Am Sonntag gab es eine Mahnwache in London. Hunderte haben im Hyde Park an den verstorbenen Sänger gedacht und haben Blumen, Briefe oder Bilder niedergelegt. Und Ex-One-Direction-Kollege Zayn Malik hat seine Tour verschoben.