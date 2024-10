"No Phones Allowed" bei Rin & Schmyt?

Rihannas Songwriter enthüllt Easteregg in Superhit "S.O.S."

Evan Boggart, der damals zusammen mit anderen Rihannas Hit "S.O.S." aus dem Jahr 2006 geschrieben hat, hat in einem Interview mit dem Videokanal Behind The Wall erzählt, dass die zweite Strophe des Songs eine Collage von bekannten Songtiteln ist.

"Die zweite Strophe des Songs besteht komplett aus Songtiteln der 80er, die wir zusammengesetzt haben, weil ich dachte, das wäre eine gute Idee." Evan Boggart