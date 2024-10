Ex-One-Direction-Mitglied verstorben

Idris Elba startet Finanzprojekt "Akuna Wallet" für Afrikas Kreativszene

Idris Elba ist einer der bekanntesten Schauspieler Großbritanniens und zudem Musiker, DJ und Produzent, bekannt auch als DJ Big Driis. Nun möchte er die Kreativszene Afrikas unterstützen – mit einem neuen Finanzprojekt namens Akuna Wallet. Dieses Projekt soll Künstlern in Afrika bei allen finanziellen Angelegenheiten und Zahlungen helfen.

Den Anfang macht das Projekt in Ghana, dem Herkunftsland seiner Mutter. Für die Umsetzung hat Elba sich mit der US-amerikanischen NGO Stellar Development Foundation und der Bank of Ghana zusammengeschlossen. Die Idee stellte er kürzlich auf einer Konferenz in London vor, wobei er besonders auf die Bedeutung des Projekts für Ghana einging.

"Akuna Wallet ist eine lösungsorientierte Idee. Wir glauben, dass es das Spiel ändern würde, wenn kreative Unternehmer für ihre Inhalte bezahlt würden. Das passiert zwar auch – aber wir sehen, dass es viele Probleme dabei gibt. Akuna Wallet wurde dafür entwickelt, diese Probleme zu beheben und ist auf kreative Unternehmer zugeschnitten."

Akuna Wallet ist ein digitales Konto, das auf Blockchain-Technologie basiert. Diese Grundlage sorgt für Sicherheit und Transparenz, da Transaktionen an mehreren Orten gleichzeitig dokumentiert werden. Es soll Menschen in Ghana ermöglichen, Geld aus dem Ausland zu empfangen und in die lokale Währung, den Cedi, umzutauschen. Gleichzeitig bietet es auch die Möglichkeit, Zahlungen ins Ausland zu leisten, etwa für Dienstleistungen.

Das Prinzip von Akuna Wallet erinnert an PayPal – nur ist dieser Dienst in Ghana nicht verfügbar. Akuna Wallet soll also diese Lücke schließen und kreativen Talenten die Möglichkeit geben, von ihrer künstlerischen Arbeit zu leben. Über mögliche Gebühren gibt es noch keine Informationen und bisher können sich Interessierte nur für Akuna Wallet vormerken lassen. Das Projekt soll schrittweise über Ghana hinaus expandieren, da viele Länder Afrikas nur unzureichend an das internationale Bankensystem angebunden sind.

Idris Elba hat sich zum Ziel gesetzt, ein nachhaltiges, kreatives Ökosystem in Afrika aufzubauen. Dazu gehören auch Pläne für ein Filmstudio auf Sansibar und eine ökologische "Smart City" in Sierra Leone.

Neue Videodoku über Nathy Peluso

Die argentinische Musikerin Nathy Peluso hat zu ihrem Song "Remedio" eine knapp 12-minütige Videodokumentation veröffentlicht. Das Videomaterial wurde von einem Freund aufgenommen, während sie im Studio an ihrem Album "Grasa" arbeitete, das im Mai erschienen ist.

Die Doku thematisiert nicht nur den Song "Remedio", sondern auch das Album und den kreativen Prozess insgesamt. Nathy Peluso möchte der Welt ihre Art zeigen, wie sie Musik erschafft: sehr intuitiv, sehr perfektionistisch – und äußerst emotional, jede Zeile trägt für sie eine tiefere Wahrheit. Eine schöne Anekdote in der Doku ist, wie sie durch eine SMS von einem Partygast zu einem ganzen Song inspiriert wurde. Für Fans von Nathy Peluso ein Muss – und für alle anderen eine tolle Gelegenheit, den Entstehungsprozess ihrer Songs Stück für Stück nachzuvollziehen.