Schottischer DJ und Produzent Jackmaster gestorben

Der Musiker, der bürgerlich Jack Revill hieß, ist mit nur 38 Jahren gestorben. Dazu wurde auf seinem Instagram-Profil ein Posting veröffentlicht, das von seiner Familie geschrieben wurde. Darin steht, dass er am Samstag auf der spanischen Insel Ibiza gestorben sei – und zwar an Komplikationen nach einer versehentlichen Kopfverletzung. Was diese Formulierung bedeutet, wurde nicht weiter ausgeführt. Jackmaster hat die elektronische Musikszene in UK entscheidend geprägt. Der Musiker kam aus Glasgow und war einer der bekanntesten DJs Großbritanniens. Er hat in der Musikszene seiner Heimatstadt schon seit Jahrzehnten eine große Rolle gespielt. Unter anderem hat er als junger Mann ein Label gegründet, auf dem Größen wie Jamie XX oder Hudson Mohawke ihre ersten Songs veröffentlicht haben. Dementsprechend groß ist auch die Anteilnahme aus der Szene.

Elektro-Größen wie Peggy Gou, Disclosure oder Black Coffee haben unter dem Posting geschrieben, wie betroffen sie von Jacks frühem Tod sind. Viele Musikkollegen schreiben davon, was für eine schöne Zeit sie mit ihm gemeinsam hatten. Und US-Superstar Diplo schreibt in einem Kommentar: " Du wirst ewig leben".