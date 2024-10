Pharrells animiertes LEGO-Biopic "Piece by Piece" startet

Yukimi (Little Dragon) geht solo

Die Sängerin der schwedischen Indie-Rock-Band Little Dragon, Yukimi Nagano, startet jetzt solo durch und hat heute ihre Debütsingle veröffentlicht: Break Me Down heißt ihr neuer Song.

Bisher kannten wir Yukimi als charismatische Leadsängerin von Little Dragon, doch "Break Me Down" scheint eine neue Phase ihrer Karriere einzuläuten. Stilistisch unterscheidet sich die Single nicht stark vom Little-Dragon-Sound: kraftvolle Gitarrenakkorde, Synthesizer, eine verträumte Melodie und dazu Yukimis einfühlsame, verletzliche Stimme. Am Song hat auch die britische Soul-Sängerin Lianne La Havas mitgeschrieben. Die Instrumentalparts stammen von Yukimis Little-Dragon-Bandkollegen Erik Bodin, der auf dem Track Schlagzeug, Bass und Keyboard spielt, unterstützt von Lianne La Havas an der Gitarre.

Das Musikvideo wurde im südschwedischen Hovs Hallar gedreht, am selben Strand, an dem der Regisseur Ingmar Bergman Szenen für seinen Film Das Siebte Siegel gedreht hat. Das Video ist somit eine Hommage an den legendären Film, und Yukimi stellt darin einige der ikonischen Szenen nach. Die Szenerie erstrahlt im wunderschönen Licht des schwedischen Spätsommers.

Yukimis anmutige Stimme hat seit der Gründung von Little Dragon Fans weltweit in ihren Bann gezogen. Sie erlangte schnell Berühmtheit und arbeitete mit Künstlern wie KAYTRANADA, Gorillaz, De La Soul und Kali Uchis zusammen. Im Dezember wird Yukimi ihr Solodebüt auf der Bühne geben, zunächst leider nur in den USA. Gleichzeitig soll auch ihr erstes Soloalbum erscheinen, das eine Mischung aus Pop-R&B und alternativem Rock verspricht, verfeinert durch Yukimis einzigartig-empathische Stimme.