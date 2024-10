"'DRAGON' erforscht die kleinen Neckereien und Missverständnisse in Beziehungen und verwandelt hitzige Momente in etwas, über das wir später lachen können. Es ist ein spielerischer Blick darauf, wie emotionale Verbindungen durch die kleinen Kämpfe überdauern." Ray Lozano über "DRAGON"

"DRAGON" ist eine leichte Ballade, die sich zwischen Future-Soul und LoFi bewegt: kompromisslos, verspielt und empowerend. Mit diesem Drive soll es in Richtung neuer EP gehen. "Dragon" ist nämlich die erste Single aus dem kommenden Projekt "SILK&SORROW", welches im März 2025 erscheinen soll. COSMO freut sich schon darauf.

"Rebel Sounds": Ein Buch über Musik als eine Form des Widerstands

Fela Kuti als Afrobeat-Pionier war unter anderem dafür bekannt, seine Stimme und Musik dafür zu nutzen und auf Missstände aufmerksam zu machen. Musik als eine Form des Widerstandes. Genau damit hat sich der britische Historiker Joe Mulhall in seinem neuen Buch "Rebel Sounds – Music as Resistance" befasst. Dabei checkt er Themen wie die Entwicklung von Freiheitsliedern in Irland, eben die Rolle von Fela Kuti in Nigeria, Anti-Apartheid-Musik in Südafrika, Bossa Nova in Brasilien und ganz aktuell den russischen Angriffskrieg in der Ukraine.

In die Ukraine ist Joe Mulhall auch gereist. Auf den ersten Seiten schreibt der Brite sogar von einem Vorfall, als ihn eine Angriffswarnung aus der Dusche geholt hat und er vollkommen überfordert mit der Situation war. Wegen des darauffolgenden Luftangriffs kam er dann zu einem Termin mit der ukrainischen Philharmonie zu spät. Im Kapitel "Kyiv Calling" fokussiert er sich dann auf die elektronische Musikszene in der Ukraine und wie diese die russische Invasion bis dato überstanden hat.