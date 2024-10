Die Ausstellung startet bereits diesen Freitag – also eine Woche vor der Buchmesse. Die Macher versprechen, tief in die faszinierende Welt des Italo Disco einzutauchen und den Einfluss italienischer Künstler auf die globale elektronische Musikkultur zu zeigen. "Never Stop Dancing" erzählt, wie Italo Disco die House-Musikszene in Chicago beeinflusst hat und bis heute auf globalen Dancefloors präsent ist.

Italo Disco erlebte in den 1980er Jahren mit seinen cheesy Sounds den Durchbruch – als Millionen von Touristen im Sommer an die Adria pilgerten und in Bungalow-Discos die Nacht zum Tag machten. Ein eigener futuristischer Synthesizer, zuckersüße Streicher-Arrangements, oft etwas kitschiger Frauengesang und elektronische Beats definierten das Genre. Klassiker wie "Self Control" eroberten die internationalen Charts, aber es gab auch Clubversionen, die vor allem in italienischen Discos angesagt waren. Heute sorgen DJs wie Purple Disco Machine für ein richtiges Revival.

Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen ikonische Tracks und Artists wie Ryan Paris und Sabrina Salerno, aber auch eine Brücke nach Deutschland wird geschlagen – zum Produzenten Philipp Lauer. Drumherum wird die Geschichte legendärer Clubs und Labels erzählt.

Pablopablo und Helado Negro singen zusammen

Helado Negro kennen wir bei COSMO gut – wir haben seine letzten Konzerte in Deutschland präsentiert. Der Singer-Songwriter aus New York hat Wurzeln in Ecuador und singt abwechselnd auf Spanisch und Englisch. Er experimentiert viel mit Soundeffekten, Loops und verträumten Synthesizern, dazu kommt seine tiefe, empathische Stimme.

Pablopablo hingegen könnte altersmäßig fast sein Sohn sein. Der junge Pop-Shootingstar aus Madrid lebt mittlerweile in London. Die beiden haben sich auf einem Musikfestival kennengelernt und sofort beschlossen: Wir müssen unbedingt einen Song zusammen machen.