Ghana - Rapper M.anifest unterstützt Proteste

bbno$ lässt es zum Wochenende hin mit "Two" richtig krachen. Der kanadische Sänger und Rapper ist bekannt für seinen viralen Hit "Lalala" aus 2019. Damals dachten viele, der Track wäre ein One Hit Wonder und man würde wahrscheinlich nichts mehr von bbno$ hören. Aber seitdem haut er weiterhin Songs raus. In "Two" geht es darum, wie er sich feiert. Seine Texte sind wie gewohnt sehr ironisch. Er nimmt sich selbst und die Rapszene auch nicht ernst. Sein Sound ist verspielt, fast kindlich. Der Refrain von "Two" hört sich so an, als würden den Kleinkinder singen. Das kombiniert er mit heftigen Bässen. Kontrastprogramm pur.