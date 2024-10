NewJeans führen mit ihrem Mix aus K-Pop und globalen, clubbigen Sounds die junge Riege der Szene an. Aktuell ist allerdings unklar, wie es mit der Girlgroup weitergeht, denn die fünf Mitglieder stehen im Clinch mit ihrem Label. Mastermind hinter NewjJeans ist nämlich Min Heejin. Sie war von Anfang an Kreativdirektorin der Band und hat sich im Mai dieses Jahr aber mit dem K-Pop-Riesen Hybe angelegt, dem Label, bei dem die größten K-Pop-Stars wie die Boygroup BTS unter Vertrag sind. Daraufhin wurde sie gekündigt.

Es ging um Macht, Geld und Plagiatsvorwürfe. Ein Riesen-Drama: Heejin war CEO von ADOR, das ist ein kleines Unterlabel von Hybe, auf dem ausschließlich Newjeans unter Vertrag stehen. Hybe hat dann Anfang des Jahres angekündigt, ADOR einer Prüfung zu unterziehen. Der Vorwurf: Heejin würde versuchen, sich das Label unter den Nagel zu reißen. Andersrum wirft sie dem Label toxische Arbeitsbedingungen und unfaire Bezahlung vor. Außerdem ist Heejin sich sicher, dass eine andere Girlgroup aus dem Haus den kompletten Style von NewJeans kopiere.

Vor ein bisschen mehr als zwei Wochen haben NewJeans ihrem Label dann ein Ultimatum gestellt. In einem YouTube-Live-Stream haben die fünf Mitglieder die Rückkehr von Heejin gefordert. Außerdem sprachen sie ebenfalls von Situationen, die ein ungesundes Arbeitsumfeld bei Hybe und ADOR implizieren. Das Label hat auf das Ultimatum von NewJeans nicht reagiert. Allerdings wurde Bandmitglied Hanni jetzt nächsten Monat zu einer Anhörung vorgeladen. Vor einem Ausschuss des südkoreanischen Parlaments, im Zusammenhang mit Mobbing am Arbeitsplatz. Der Vorfall hat in Korea Diskussionen ausgelöst über die Arbeitsbedingungen in der K-Pop-Industrie und darüber, wie die oft minderjährigen Bandmitglieder besser geschützt werden können. Welchen Effekt diese Anhörung am Ende haben wird, ist noch unklar.

Eine Nacht im Purple Rain-Haus

Purple Rain ist nicht nur der größte Hit von Prince, sondern auch Titeltrack des gleichnamigen Musikfilms aus den 80er Jahren, in dem die Musiker-Legende die Hauptrolle gespielt hat. Vierzig Jahre ist es her, dass der Film in den Kinos lief, und aus diesem Anlass können einige Fans jetzt bald im Original Purple Rain-Haus übernachten. Im Kinderzimmer von Kid, dem jungen Musiker, der Prince in Purple Rain verkörpert. Der Film ist zum Teil autobiographisch, er skizziert also die Jugend von Prince, in die er alles in seinen musikalischen Durchbruch gesteckt hat.

Das Purple Rain Air BnB ist tatsächlich in dem Gebäude aus dem Film, im US-amerikanischen Minneapolis. Das Schlafzimmer ist eine exakte Nachbildung des Kids-Zimmers, voll im 80er-Look mit lila Kissen und Kassettenrecorder. Nur sieben Dollar kostet die Übernachtung. Die Sieben war die Lieblingszahl von Prince. Die Pop-up-Aktion ist als Hommage gedacht und natürlich auch gute Promo für Air BnB. Vier Gäste können im Purple Rain-Haus übernachten. Insgesamt werden 25 Übernachtungen angeboten. Das heißt, bis zu hundert Fans können das Abenteuer wahrnehmen.

Neben dem Schlafzimmer gibt es auch noch einen Aufenthaltsraum, eingerichtet mit ganz vielen Erinnerungsstücken aus der Purple-Rain-Ära. Und einen begehbaren Kleiderschrank mit allen Outfits aus dem Film. Gastgeberinnen sind zwei enge Freundinnen und ehemalige Kolleginnen von Prince. Mit QR-Codes können Hausgäste außerdem auch noch kleine Anekdoten zu den Gegenständen in der Wohnung abrufen. Mittwoch (02.10) um 15 Uhr können Fans ihr Glück versuchen. Das Apartment steht im Zeitraum vom 26. Oktober bis zum 14. Dezember in 25 Nächten zur Verfügung.