Ezra Collective releasen drittes Album

Geschrieben haben sie das Album, während sie um die Welt getourt sind. Die Songs, die sie schreiben, seien Momentaufnahmen, sagt Femi. Sie seien eine Form von Tagebuch-Einträgen. Grundsätzlich ist zuletzt einiges los gewesen bei der Band. Sie sind in Nigeria aufgetreten, was sie unglaublich begeistert hat. Große Festivals wie Glastonbury haben sie ebenfalls gespielt. Letztes Jahr ist die Band mit dem Mercury Prize ausgezeichnet worden. Damit ist sie der erste Jazz-Act, der den renommierten britischen Award gewonnen hat. Mit dem neuen Album im Gepäck führt Ezra Collectives Tour im Oktober nach Deutschland. Am 15. Oktober spielen sie im Astra Kulturhaus in Berlin. Am 22. Oktober geht’s ins Gloria nach Köln, präsentiert von COSMO.

Sängerin Flore Benguigui verlässt L‘Impératrice

Flore Benguigui, Sängerin der französischen Synth-Pop-/Disco-Band L’Impératrice, hat bekanntgegeben, dass sie die Band verlässt. Diese Entscheidung käme nicht plötzlich, sondern nach einer langen und schwierigen Zeit der Reflexion, schreibt sie in ihrem Statement bei Instagram. L’Impératrice haben Anfang Juni erst ihr neues Album „Pulsar“ herausgebracht und haben den Sommer über Festivals gespielt und bald steht die Club-Tour zum Album an. Aber schon im Mai soll Flore Benguigui der Band gesagt haben, dass nach der Festival-Saison Schluss sei.