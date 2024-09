"Omega" ist eine Ballade mit sanften Vocals und minimalistisch eingesetzten Instrumentals und - bis auf ein paar Handclaps gegen Ende des Songs, die an die Palmas, das typisch rhythmische Klatschen im Flamenco, erinnern – keinen Percussions. Mit ihrer experimentellen Art, wie sie mit dem traditionellen Flamenco umgeht, hat Rosalia ihren Durchbruch gehabt. In einem aktuellen "Highsnobiety"-Interview spricht Rosalia darüber, dass sie gerade an einem neuen Album arbeite, und sagt u. a.:

"Ich habe dieselbe Liebe für die Vergangenheit und gleichzeitig die Neugier, was die Zukunft betrifft." Rosalía

Beim neuen Song ist Sänger Ralphie Choo aus Madrid dabei. Das Musikvideo im DIY-Look zeigt die beiden, wie sie den Song beim Achterbahnfahren performen.

Rosalías Karriere ist allerdings alles andere als eine Achterbahnfahrt und scheint permanent bergauf zu gehen. Ihre Musik wurde in den vergangenen Jahren oft auch teils poppiger und dann wieder experimenteller. Songs gingen auch Richtung Reggaeton und sie hat Tracks mit vielen weiteren Weltstars aufgenommen. Die zweifache Grammy-Gewinnerin gehört mittlerweile und aktuell zu den größten Stars im Global Pop. Dass Rosalía jetzt offiziell am Abschluss von La Mercè beteiligt war, war für Barcelona eine große Nummer und wurde von der Stadt beworben. Mit dem Straßenfest-Feuerwerk und dem Release von "Omega" hatte Rosalia gleich noch einen dritten Grund zu feiern, denn sie hat am heutigen Mittwoch Geburtstag.