Jay-Z: Neues Angebot für geplantes Casino in NYC

Der US-amerikanische Rapper, Produzent und Unternehmer Jay-Z ist einer der einflussreichsten Menschen im Musikbusiness und darüber hinaus. Er ist Labelchef, hat einen eigenen Champagner-Brand und ist Miteigentümer eines NBA-Teams. 2019 wurde er laut Forbes der erste Milliardär im HipHop. Das US-Wirtschaftsmagazin schätzt sein Vermögen auf derzeit zweieinhalb Milliarden US-Dollar. Derzeit plant Jay-Z in seiner Heimatstadt New York City am weltberühmten Times Square bald ein Casino aufzumachen. Um dieses Vorhaben umsetzen zu können, hat er bzw. sein Entertainment-Unternehmen Roc Nation den Bürger:innen und den politischen Verantwortlichen der Stadt finanzielle Investitionen in die Umgebung in Aussicht gestellt. Roc Nation managt u. a. als Label und Agentur Musik-Artists, aber auch Profi-Sportler:innen. Falls es mit dem Casino klappt, sollen 15 Millionen US-Dollar direkt und 0,5 Prozent der laufenden Einnahmen in die umliegende Community vom Times Square, allen voran in den angrenzenden Stadtteil Hell’s Kitchen. fließen, heißt es in einem aktuellen Unternehmensstatement. Es sollen zum Beispiel Betreuungsangebote für Familien vor Ort oder Projekte für bezahlbaren Wohnraum finanziert werden. Jay-Z im Statement:

"Wir sind New Yorker. Zu unterstützen und Möglichkeiten für unsere Nachbarschaften und die Gemeinschaft zu schaffen, ist nicht nur Teil des Ethos von Roc Nation. Es ist unsere kollektive Verantwortung." Jay-Z

Das Vorhaben ist nicht unbedingt als reine Charity-Aktion zu werten. Das Casino-Business ist sehr lukrativ. Die Glücksspielbranche in den USA verzeichnet jährlich Einnahmen in zweistelliger Milliardenhöhe. Für den Casino-Plan braucht das Bündnis um Jay-Z jedoch eine entsprechende Lizenz. Bislang waren Casinos in New York City verboten. Eine Gesetzesänderung des Bundesstaats New York sieht aber vor, dass bald drei Lizenzen für Casinos in der Stadt vergeben werden sollen. Und Jay-Zs Roc Nation ist in Zusammenarbeit mit zwei weiteren Unternehmensgruppen einer von mehreren Wettbewerbern, die in der Metropole ein Casino eröffnen wollen. Im aktuellen offiziellen Statement sagt Jay-Z offen:

"Egal, wer den Zuschlag für die Spiellizenz erhält, wird ohne jeden Zweifel profitieren." Jay-Z

Sie würden die Umgebung aber langfristig fördern wollen, heißt es. Zusätzlich zum neuen, erweiterten Angebot soll es langfristig weitere 250 Millionen Dollar an Investments für soziale Projekte geben. Das ist bereits ein älterer Vorschlag. Protest kam damals von benachbarten Broadway-Verantwortlichen, die Nachteile für ihre Unterhaltungsbranche befürchten. Eine Gruppe, die von verschiedenen Menschen aus New Yorker Politik ernannt wird, soll letztendlich entscheiden, wer die Lizenz für ein Casino erhält. Mit einer Entscheidung soll im Herbst 2025 zu rechnen sein.