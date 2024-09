Nach den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen wurde nun offenbar pünktlich zur Landtagswahl in Brandenburg der neue Song mit dem Titel "Faschismus is back" von Satiriker Jan Böhmermann veröffentlicht. Der Song ist scheinbar ein mehr als deutlicher Fingerzeig Richtung eindeutigem Rechtsruck in Politik und Gesellschaft und der rechtspopulistischen AfD. Die AfD wird bundesweit vom Verfassungsschutz als "rechtsextremistischer Verdachtsfall" und die jeweiligen Landesverbände in den Bundesländern Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sowie mehrere Landtagsabgeordnete der AfD in Brandenburg als „gesichert rechtsextrem“ eingestuft. Bei den Landtagswahlen Anfang September bekam die AfD in Sachsen die Zweitmeisten und in Thüringen die meisten Stimmen. Bei der Landtagswahl in Brandenburg landet die AfD mit 29,2 Prozent knapp hinter der SPD mit 30,9 Prozent.

Im Satire-Song "Faschismus is back" wird direkt am Anfang vom "blauen Balkendiagramm" (blau ist die Parteifarbe der AfD) und vom "blutroten Deutschlandpfeil" (ein roter Pfeil ist im Logo der AfD) gesungen. Rein musikalisch ist "Faschismus is back" ein vermeintlich lockerer Song mit good Vibes und erinnert rein musikalisch. Inhaltlich singt Jan Böhmermann dazu Zeilen wie u. a.: "Wer Deutsch ist, bestimmt! Wer nicht deutsch ist: raus! Wer deutsch ist, bestimm ich!" – wohl auch eine Anspielung auf eine sogenannte "Remigration", die zum Beispiel auch beim Geheimtreffen Rechtsextremer in Potsdam, bei dem auch AfD- und CDU-Politiker waren, Thema war und bei der geplant werden solle, dass Millionen Menschen auf rassistischer Basis aus Deutschland vertrieben werden können werden sollen. Ein Video von der AfD-Wahlparty in Potsdam, bei der zur Melodie von "Das geht ab (Wir feiern die ganze Nacht)" von Die Atzen von massenhafter Abschiebung gesungen wird, kursierte bereits Sonntagabend.