Hat Miley Cyrus einen Song von Bruno Mars kopiert? Es geht um ihren Mega-Hit "Flowers2. Der soll von dem Bruno Mars-Song "When I was your Man" kopiert sein. Jetzt wurde Miley Cyrus verklagt. Das ist eigentlich nichts Neues, der Miley Cyrus‘ Song basiert auf dem Hit von Bruno Mars aus dem Jahr 2012. Bruno Mars wird in der Klage auch nicht als Kläger genannt, sondern sie wurde von einer Firma eingereicht. Jetzt wird es kompliziert: Diese Firma – Tempo Music – hat einen Teil der Rechte an dem Song "When I Was Your Man" von einem seiner Co-Autoren gekauft. Der Vorwurf: Miley Cyrus und die Co-Autoren ihrer Hitsingle

"Flowers" sollen Teile von Bruno Mars' Song "When I Was Your Man" kopiert haben. Tempo Music fordert jetzt Schadenersatz und will Cyrus verbieten, den Song zu vervielfältigen, zu verbreiten oder öffentlich aufzuführen. In der Klage heißt es:

"Jeder Fan von Bruno Mars' Song 'When I Was Your Man' weiß, dass Miley Cyrus den Erfolg an 'Flowers' nicht allein erreicht hat. 'Flowers' kopiert zahlreiche melodische, harmonische und lyrische Elemente von 'When I Was Your Man', einschließlich der melodischen Tonhöhengestaltung und der Sequenz der Strophe, der verbindenden Basslinie, bestimmter Takte des Refrains und bestimmter Akkordfolgen. Aufgrund der Kombination und der Anzahl der Ähnlichkeiten zwischen den beiden Aufnahmen ist es unbestreitbar, dass 'Flowers' ohne 'When I Was Your Man' nicht existieren würde." Aus der Klageschrift von Tempo Music

"Flowers" hat Cyrus bei der diesjährigen Verleihung ihren ersten Grammy eingebracht, und zwar für die beste Pop-Solodarbietung. Der Song hat sich letztes Jahr acht Wochen lang auf Platz 1 in den USA und 10 Wochen lang in Großbritannien gehalten. Auch in Deutschland war der Song auf der 1. Miley Cyrus und Bruno Mars haben sich dazu öffentlich nicht geäußert.

Derya Yildirim kündigt Album an

Die türkische Sängerin Derya Yıldırım hat mit ihrer Band Grup Şimşek einen neuen Song "Cool Hand". Damit kündigt die Musikerin ihr neues Album an. Derya Yildirim ist in Hamburg geboren, lebt in Berlin und ist eine Multiinstrumentalistin. Sie spielt Baglama, aber auch Klavier, Gitarre und Oud oder Saxofon. In der Kindheit hat sie im Chor gesungen und dann irgendwann ihre Liebe für die anatolische Folklore aus den 60ern und 70ern entdeckt. Genau das macht Derya Yildirim mit ihrer Band Grup Şimşek. Sie mischt anatolische Folklore mit westlicher Psychedelia. Vor fünf Jahren kam ihr Debütalbum raus. Jetzt hat Derya Yildirim ein neues Label gefunden und darauf kommt die neue Platte raus. Die Single "Cool Hand" macht auf jeden Fall neugierig. Ein fröhlich klingender Song, in dem es aber natürlich wie oft bei orientalischer Musik lyrisch um die unwiderstehliche Liebe geht. Um den Wahn, den sie verursachen kann. Das neue Album ist ein neues Kapitel im musikalischen Leben von Derya Yildirim. Produziert von Leon Michels. Er zählt mit seiner Gruppe El Michels Affair zu den wichtigsten Retro-Soul-Musikern der USA. Er hat schon mit WuTang Clan, Norah Jones oder The Roots zusammengearbeitet. Wer Derya Yildirim live sehen möchte, der kann das heute machen, in Berlin oder am Samstag in Dortmund.

Diddy bleibt in U-Haft

"Bad Boy For Life" scheint tatsächlich das echte Lebensmotto des US-Rap-Stars Sean Combs alias Diddy gewesen zu sein. In den 90ern war er einer der erfolgreichsten Rapper der Welt. Jetzt sitzt er wegen sexueller Misshandlungen in Haft – und da bleibt er auch erstmal. Die zuständige Richterin in Manhattan hat die Freilassung des Rappers auf Kaution abgelehnt. Die erste Anhörung am Dienstag hat knapp zwei Stunden gedauert. Dann hat die Richterin der Staatsanwaltschaft zugestimmt, dass Diddy eine Gefahr für die Öffentlichkeit sei. Vor allem für die Zeugen. Die Staatsanwaltschaft befürchtete eine mögliche Beeinflussung von Zeugen. Und es bestünde Fluchtgefahr. Deshalb hat die Richterin die angebotene Kaution von 50 Millionen Dollar abgelehnt. Genauso wie ein Hausarrest anstatt des Gefängnisses, was die Verteidigung gefordert hatte. Das bedeutet, Diddy bleibt in U-Haft.

Er hat die Verhängung dieser Entscheidung äußerlich scheinbar ungerührt aufgenommen. Diddy war in einem schwarzen T-Shirt, einer grauen Jogginghose und Turnschuhen vor Gericht erschienen. Seine Anwälte wollen in Berufung gehen. Diddy wurde Montagabend unserer Zeit in einer Lobby eines Hotels in New York verhaftet. Gegen den Rapper liegen mehrere Klagen vor. Seit fast einem Jahr klagen immer mehr Menschen, vor allem Frauen, gegen Diddy. Der Vorwurf: Der 54-Jährige habe sie sexuell genötigt oder mit ihnen Sexhandel betrieben. Combs weist die Anschuldigungen zurück. Sein Anwalt sagte im Vorfeld der Verhandlung: Sein Mandant sei nicht perfekt, aber kein Verbrecher. Er beschrieb Diddy als Musikikone und liebevollen Familienmenschen.

Die Details zu den Beschuldigungen sind jetzt in der Anklageschrift erwähnt worden. Diddy soll über Jahrzehnte Frauen und andere in seiner Umgebung missbraucht und bedroht haben. "Er habe sie gezwungen, seine sexuellen Wünsche zu erfüllen, seinen Ruf zu schützen und seine Taten zu verheimlichen." Unter den Menschen, die Diddy verklagt haben, ist seine Ex-Freundin, die R&B-Sängerin Cassie. In ihrer Klage vom November hat Cassie Ventura, so ihr voller Name, dem Rapper jahrelange Misshandlungen zur Last gelegt, darunter Prügel und Vergewaltigungen. Deren Video von der Hotel-Überwachungskamera ging viral. Auf dem acht Jahre alten Video ist zu sehen, wie er Cassie Ventura verprügelt.

Im Februar hat ein Musikproduzent Klage gegen ihn eingereicht. Er warf Diddy vor, ihn gezwungen zu haben, Prostituierte anzuwerben, und dass er von ihm unter Druck gesetzt wurde, mit ihnen Sex zu haben. Eine Frau hat den Rapper beschuldigt, sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt zu haben, als sie siebzehn war. Diddy habe nach einem wiederkehrenden Muster Frauen verbal, körperlich und sexuell missbraucht, wirft die Anklage dem Rapper vor. Im März wurde die Villa von Diddy mit einem Großeinsatz der Polizei durchsucht. Wegen des Verdachts auf Menschenhandel. Es sieht nicht gut aus für Diddy. Wann die Hauptverhandlung beginnt, ist noch nicht klar.