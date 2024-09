US-Rap-Star Diddy festgenommen

Musiker Sean Combs alias Diddy ist in einer Lobby eines Hotels in New York verhaftet worden. Wir haben immer wieder darüber berichtet. Seit fast einem Jahr klagen immer mehr vor allem Frauen gegen Diddy. Der Vorwurf: Der 58jährige habe sie sexuell genötigt oder mit ihnen Sexhandel betrieben. Jetzt hat eine Grand Jury Anklage gegen Diddy erhoben. Details dazu sollen heute kommen, verspricht der Bundesstaatsanwalt in Manhattan. Der Anwalt von Diddy hat sich enttäuscht gezeigt. Denn sein Mandant habe sich wegen der Ermittlungen seit vergangener Woche nach New York begeben. Sein Mandant sei nicht perfekt, aber kein Verbrecher.

Er beschrieb Diddy als Musikikone und liebevollen Familienmenschen. Das sehen die mindestens neun Menschen anders, die ihn verklagt haben. Darunter seine Exfreundin, die R&B-Sängerin Cassie. In ihrer Klage vom November hat Cassie dem Rapper jahrelange Misshandlungen zur Last gelegt, darunter Prügel und Vergewaltigungen. Zuletzt ging auch ein Video einer Hotel-Überwachungskamera um die Welt. Zu sehen ist der Mann, wie er vor acht Jahren Cassie verprügelt. Im Februar hat ein Musikproduzent Klage gegen ihn eingereicht. Er warf Diddy vor, ihn gezwungen zu haben, Prostituierte anzuwerben, und dass er von ihm unter Druck gesetzt wurde, mit ihnen Sex zu haben. Eine Frau hat den Rapper beschuldigt, sie vor zwei Jahrzehnten vergewaltigt zu haben, als sie siebzehn war. Im März wurde die Villa von Diddy mit einem Großeinsatz der Polizei durchsucht. Wegen des Verdachts auf Menschenhandel.

Polyton-Nominierungen bekanntgegeben

Die Nominierungen für den Polyton-Preis sind heute Vormittag bekanntgegeben worden. Darunter ist die Antilopen Gang. Die deutsche Rap-Formation ist in der Kategorie "Text" für den Song "Oktober in Europa" nominiert. Die Rapper Koljah, Panik Panzer und Danger Dan von der Antilopengang hätten mit "Oktober in Europa" ein Statement gesetzt, meint die Jury. Der Track sei eine

"Reaktion auf das überwiegende Schweigen in der Kunst- und Kulturszene nach dem Massaker, das die Terrorgruppe Hamas am 7. Oktober in Israel beging. Das Schweigen zu unvorstellbarer Grausamkeit wird in dem Rap-Song benannt und hinterfragt." Aus der Begründung der Polyton-Jury zur Nominierung von "Oktober in Europa".

Ein Statement von einem Song und auch ein Statement von der Jury, den zu nominieren. "Oktober in Europa" hatte auch eine Debatte ausgelöst. Befürworter lobten, dass eine deutsche Band sich zu dem Überfall der Hamas geäußert hat. Kritiker hatten der Band angekreidet, sich zu wenig kritisch mit den Handlungen der israelischen Regierung auseinanderzusetzen. Hier hat man also Reibungsfläche geschaffen.

Der Polyton ist ein recht neuer Preis in der deutschen Musiklandschaft und gibt es seit einem Jahr – soll der Nachfolger vom "Echo" sein. Für diesen Polyton-Preis hat sich die "Akademie für Populäre Musik" gegründet. In der Jury sitzen aktuell 50 Menschen aus der deutschen Musikszene. Zum Beispiel Herbert Grönemeyer, Shirin David oder RIN. Es sind total unterschiedliche Branchenkenner dabei. Die Verleihung soll bürgernah, unterhaltsam und anders als eine klassische Preisverleihung sein. Letztes Jahr bei der ersten Ausgabe gab es keine langen Laudationen, sondern nur Performances. Claudia Roth, Staatsministerin für Kultur und Medien, hat die Preisverleihung moderiert. Die Nominierungen dieses Jahr sind total unterschiedlich. In derselben Kategorie wie der Antilopengang ist auch Schlagersängerin Marianne Rosenberg nominiert.

In der Kategorie Komposition, wo es also mehr um Musik geht, sind die türkische Sängerin Didem Özek und die deutsche Indie-Band Kettcar nominiert. Insgesamt gibt es über 40 Werke in acht Kategorien. Mit dabei sind in der Kategorie Performance Nina Chuba oder Lary mit "Stereo Noir". Das ist der Titel zu ihrem gleichnamigen dritten Album. Sie bezeichnet ihre Musik als "Future Deutsche Welle". Für die Jury hat sie "erneut bewiesen, wie vielseitig und innovativ ihre gesangliche Performance ist." Der Polyton ist ein deutscher Musikpreis, es gibt aber auch einen internationalen Touch, nicht nur durch die vielen Nominierten mit Migrationshintergrund, sondern auch wegen Sängerin und Dancefloor-Pionierin Róisín Murphy aus Irland. Die hatte zusammen mit DJ Koze aus Hamburg an ihrem Album "Hit Parade" gearbeitet – jetzt nominiert in der Kategorie Produktion. Am 23. Oktober wird der Polyton in Berlin zum zweiten Mal verliehen.

https://polyton.de/