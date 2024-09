Es sind heftige Vorwürfe einer Politikerin aus Puerto Rico gegen Reggaetón-Star Bad Bunny. Sie behauptet, dass die US-Regierung das FBI gebeten hat, das Label von Bad Bunny zu untersuchen.

https://x.com/JugandoPelotaPR/status/1833689418432999870

Nina Valedón Santiago gehört auf der Karibikinsel der Demokratischen Volkspartei PPD an. Die Politikerin erhob diese Woche Vorwürfe gegen Rimas, die Plattenfirma von Bad Bunny. Valedón behauptet, die Plattenfirma habe einmal eine Investition in Höhe von 2 Millionen Dollar von einer Person erhalten, die möglicherweise der autokratischen Regierung von Nicolás Maduro in Venezuela nahe steht. Also einer Regierung, die in den USA wegen Wahlfälschung nicht anerkannt wird.

Valedón behauptete auch, dass die US-Administration dem FBI empfohlen habe, Rimas zu überprüfen - und zwar wegen möglicher "Risiken für die nationale Sicherheit". Sie selbst würde sich solch eine Untersuchung wünschen, sagte sie im lokalen Fernsehen.

Es geht um einen gewissen Rafael Ricardo Jiménez Dan. Der Venezolaner hat vor zehn Jahren gemeinsam mit Bad Bunnys Manager das Label Rimas gegründet. Seine Investition waren die 2 Millionen Dollar, um die es geht. Der Venezolaner war unter dem früheren Präsidenten Chávez Vizeminister.

Jetzt argumentiert die puerto-ricanische Politikerin Nina Valedón Santiago: Wenn autoritäre Regime hohe Summen in den USA investieren, oder auf Puerto Rico, das zu den USA gehört. Dann können sie dadurch Einfluss nehmen. Zum Beispiel auf die Medienlandschaft und die Meinungsbildung. Ein Rapper wie Bad Bunny könnte dann zum Beispiel in Interviews die US-Regierung kritisieren. Nur um seinen venezolanischen Investoren einen Gefallen zu tun.

Das scheint doch alles sehr weit hergeholt. Die Medien, die über den Fall berichten, sind eher skeptisch. Und auch die demokratische Partei selbst. Der Vorsitzende distanzierte sich von Valedóns Vorwürfen und sagte: Politiker sollten ihren Job machen und kritische Stimmen wie Bad Bunny zuhören und nicht versuchen, durch ihre Bekanntheit selbst Aufmerksamkeit zu generieren.

Reaktionen auf Tylas MVA-Rede