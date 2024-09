Sabrina Carpenter erhielt ihre erste VMA-Trophäe in der Kategorie "Song des Jahres" mit ihrem Hit "Espresso". In der Kategorie "Best Hip Hop" siegte Eminem, während Anitta überraschend den "Best Latin"-Award gewann und damit Konkurrenten wie Bad Bunny und Karol G hinter sich ließ. Den Preis für "Best Afrobeat" sicherte sich die 22-jährige Südafrikanerin Tyla mit ihrem Song "Water".

Taylor Swift wurde außerdem mit dem Ehrenpreis "Video Vanguard Award" ausgezeichnet. Mit einem fast zehnminütigen Medley ihrer größten Hits brachte sie das Publikum zum Jubeln. Dieser Preis wird Künstlern verliehen, die einen besonderen Einfluss auf die Musikszene haben – vor ihr wurden etwa Madonna und Beyoncé geehrt. Auch Rapperin Megan Thee Stallion stand im Rampenlicht, da sie die Gala moderierte. Frauen dominierten diesmal die Preisverleihung in New York.

Dawn Richard verklagt Sean Diddy Combs

Die US-R’n’B-Sängerin Dawn Richard hat Sean "Diddy" Combs wegen sexuellen Missbrauchs verklagt. Sie ist inzwischen die achte Person, die dem Hip-Hop-Mogul sexuelle Übergriffe vorwirft.

Laut der am Dienstag (10.09.) in New York eingereichten Klage beschuldigt Richard Combs, sie mehrfach unsittlich berührt, körperlich misshandelt und zur Strafe zwei Stunden lang in einem verschlossenen Auto festgehalten zu haben. Zudem soll er ihr Leben bedroht haben. Richard arbeitete fast zwei Jahrzehnte eng mit Combs zusammen. Sie war Mitglied der gemeinsamen Band "Diddy-Dirty Money" und Teil der Girlband Danity Kane, die aus der von Combs produzierten MTV-Show "Making the Band" hervorging.