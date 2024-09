Am Wochenende veröffentlichte die New York Times ein ausführliches Dossier über die zweistündige Netflix-Dokumentation des Filmemachers Ezra Edelman. Die Autorin des Artikels gehört zu den wenigen Personen, die den Film in einer Pressevorschau gesehen haben. In der Doku gibt es mehrere Interviews mit Ex-Frauen von Prince, in denen sie von physischer und emotionaler Gewalt berichten. Es geht um drei Frauen: Die Ex-Geliebte Jill Jones erzählt von einer Nacht, in der Prince sie geohrfeigt und ins Gesicht geschlagen haben soll. Eine weitere Ex-Partnerin, Susannah Melvoin, berichtet, dass Prince ihre Telefongespräche überwacht habe. Die Ex-Frau Mayte Garcia sagt in der Doku, dass sie allein gelassen wurde, nachdem das gemeinsame Kind gestorben war.

Zwei Firmen gaben in einer Stellungnahme bekannt, dass sie an der Klärung der Vorwürfe arbeiten. Zitat: " Damit seine Geschichte auf eine Weise erzählt wird, die sachlich korrekt ist und sein Leben weder falsch noch sensationsheischend darstellt."

Der Artikel der New York Times beschreibt einen heftigen Streit zwischen dem Produktionsteam der Dokumentation und den Nachlassverwaltern von Prince über die Veröffentlichung.

Regisseur Ezra Edelman hat fünf Jahre an der Dokumentation gearbeitet und war darauf angewiesen, die Rechte an Bild- und Tonmaterial von den Nachlassverwaltern zu erhalten. Sollten die Verwalter nun sagen, dass die Darstellung von Prince in der Doku nicht ihren Vorstellungen entspricht, könnten sie diese Lizenzen entziehen. Das könnte das Ende für die neunstündige Netflix-Dokumentation in Form einer Miniserie bedeuten. Möglicherweise würde der Regisseur jedoch die Interviews mit den mutmaßlichen Opfern in einem anderen Format veröffentlichen.

White Stripes verklagen Trump

Sänger Jack White hat Donald Trump verklagt, weil der den Song "Seven Nation Army" unerlaubt in seinem Wahlkampf benutzt hat. Er hat gestern (10.09.) auf Instagram ein Foto der Klageschrift veröffentlicht. Sie richtet sich gegen Trump und eine Mitarbeiterin seines Pressestabs namens Margo Martin. Jack White hatte die Klage Ende August angekündigt. Hintergrund ist ein von Margo Martin gepostetes Kurzvideo, auf dem Donald Trump ein Flugzeug besteigt - unterlegt mit dem Song "Seven Nation Army". Das Video ist mittlerweile gelöscht. Schon Ende August schrieb White als Reaktion unter das Video: " Denkt nicht einmal dran meine Musik zu benutzen ihr Faschisten" .

https://www.instagram.com/p/C_tXSPEp678/

Und damit ist Jack White nicht der einzige. Vorher hatten schon Popstars wie Celine Dion oder Queen Donald Trump öffentlich untersagt, ihre Musik zu benutzen.