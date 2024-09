In ihrer Verteidigungsschrift erklärte die Band, dass der Kuss im Voraus nicht geplant gewesen sei. Sie hätten auch keine Kenntnis von dem sogenannten Law 360 gehabt, das alle diese Aktivitäten verbietet und im Falle eines Verstoßes den sofortigen Abbruch eines Events zur Folge hat. The 1975 argumentierten zudem, dass die Regeln "auf den ersten Blick" nicht wie Richtlinien wirkten, die für Ausländer gelten.

Die Veranstalter fordern umgerechnet 2,2 Millionen Euro Schadensersatz, da Sänger Matty Healy auf der Bühne gegen mehrere Gesetze verstoßen hat. Er war sichtlich betrunken und küsste anschließend den Bassisten Ross McDonald vor dem Publikum. In Malaysia steht Homosexualität unter Strafe, und Verstöße können mit bis zu 20 Jahren Haft geahndet werden. Die Veranstalter behaupten, die Bandmitglieder hätten vor dem Festival genau gewusst, worauf sie sich einlassen.

Daddy Yankee kündigt Autobiographie an

Daddy Yankee ist einer der Erfinder des Reggaetón. Letztes Jahr hat er seine Karriere offiziell beendet und jetzt steht doch schon wieder etwas Neues an: Der Sänger hat seine Autobiografie angekündigt.

Die puerto-ricanische Reggaetón-Ikone hat bekannt gegeben, dass er seine Lebensgeschichte in einem Buch erzählen wird. Daddy Yankee ist einer der Pioniere des Reggaetón und tatsächlich seit den 90ern dabei – zuerst als MC auf lokalen Mixtapes. 1995 erschien sein Debütalbum "No Mercy". Fünf Jahre später machte er dann als eine Hälfte des Duos Los Cangris zusammen mit Nicky Jam Karriere. Vor genau 20 Jahren folgte der weltweite Durchbruch: Sein Song Gasolina hob den Reggaetón auf die internationalen Bühnen und löste ein regelrechtes Reggaetón-Fieber aus. In seinen Memoiren ReaDY! The Power To Change Your Story will er diese Geschichte noch einmal detailliert erzählen.