Googoosh schaut ernst in die Kamera: Blonder Kurzhaarschnitt, dazu ein weitläufiges grünes Sakko des indonesischen Designers Harry Halim und eine weiße Bluse mit schwarzem Pünktchenmuster. Die heute 74-Jährige ist eine Art iranische Edit Piaf: Sie steht seit ihrem dritten Lebensjahr auf der Bühne. Vermischte Chanson, Pop, Jazz, Latin, Arabesque. Googoosh gewann internationale Festivals wie in Cannes 1971, und hat zwei Jahre später beim berühmten Musikfestival von San Remo performt. Sie hat in vielen verschiedenen Sprachen gesungen, war Schauspielerin und - so schließt sich der Kreis - hat in ihrer Heimat Iran in den Seventies richtige Modetrends ausgelöst.

Aber die iranische Revolution bereitete ihrer Karriere ein Ende. Denn dieser Pop-Gesang und alles was dazugehört wurden verboten. Zwei Jahrzehnte hat Googhoosh sich angepasst und geschwiegen. Dann ist sie 2000 in die USA ausgewandert und erlebte ein krasses Comeback in ausverkauften Hallen. Fortan ist sie ein Symbol der Freiheit und Emanzipation für die Exil-Iraner und Iranerinnen weltweit. Zur Titelgeschichte der Vogue gehört nicht nur ein umfassender Fotoshoot. Sondern auch ein Interview. Interessanterweise geführt von ihrer Enkeltochter, dem Model Mya Ghorbani. Eine der Fragen: Was war der stolzeste Moment deiner Karriere.

"When I came up in Air Canada Centre in Toronto. That was the moment I was proud of." Googoosh

Das legendäre Konzert in Toronto von 2001: Zehn Minuten Standing Ovations soll es da gegeben haben. Sie sagt: " Ich wusste nicht ob ich das schaffe nach so vielen Jahren Stille ".

Googoosh erzählt von ihren ganz eigenen Styles der Sixties und Seventies. Wie es war die iranische Jugendkultur zu prägen durch Plattencover, Titelstorys und natürlich auch die vielen Filme in denen sie mitgespielt hat. Sie sagt scherzhaft: Mein Style ist halt "Goo-Gucci".