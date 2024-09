TRAИƧA: Benefiz-Compilation für Transpersonen mit Staraufgebot

Die Compilation ist schon seit 2021 in der Mache. Jetzt ist das Release für den 22. November angekündigt. Kein Wunder aber auch, dass es etwas länger gedauert hat: Unter anderem gibt es neue Songs von Sam Smith, Kelela, Yaya Bey und Ex-Rapper-jetzt-Flötenspieler Andre3000. Der Musiker hat ein 26-minütiges Instrumental mit dem Titel "Something Is Happening and I May Not Fully Understand But I’m Happy To Stand for the Understanding" beigesteuert. Aber vor allem ein Name in der Liste lässt richtig aufhorchen: Sade.