Oasis-Tour – Ärger wegen hoher Ticketpreise

Juristische Konsequenzen wegen Ticketpreisen für Oasis-Tour angekündigt

Die legendäre Britpopband Oasis hat sich wiedervereint. Nächstes Jahr soll es auf große Reunion-Tour gehen: Fünf Stadionkonzerte, alle sofort ausverkauft. Dabei gab's allerdings Probleme. Fans haben teilweise stundenlang auf der Website von Ticketmaster verbracht – das ist die Plattform, über die die Karten für die Oasis-Tour verkauft wurden. Solche technischen Probleme kennt man ja inzwischen von großen Acts.

Das eigentliche Problem aber liegt woanders: Es geht nämlich um die Preispolitik von Ticketmaster. Stichwort: Dynamic pricing. Ticketmaster arbeitet bei ausgewählten Acts nämlich nach einem Angebot-und-Nachfrage-System: Tickets, die besonders begehrt sind, werden demnach teurer. Dadurch wurden die Oasis-Tickets zum Teil für das vierfache des Originalpreises verkauft – anstatt 100 Euro kosteten Stehplätze dann 400 Euro. Die Bands können diesem Preismodell zustimmen oder es ablehnen. Oasis hat offensichtlich zugestimmt. Jetzt hat sich sogar die britische Regierung eingeschaltet: Premierminister Keir Starmer hat eine Untersuchung der Regierung und eine Anpassung der entsprechenden Gesetze angekündigt.

Arena in Nigeria wird nach Rema benannt

Rema ist einer der größten Afrobeats-Stars unserer Zeit. "Remas Dome" wird die Arena in Remas Heimatstadt Benin City in Nigeria heißen, die jetzt gebaut wird. Dort sollen laut dem Gouverneur des Bundesstaats Edo, in dem Benin City liegt, in Zukunft Konzerte, Konferenzen und Ähnliches stattfinden. Vor ein paar Tagen hat Rema symbolisch den Grundstein gelegt. Bilder davon zirkulierten auf Social Media.