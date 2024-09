A$AP Rocky geht mit "Tailor Swif" viral

Dabei ist das Video selbst viel eher verantwortlich für den viralen Erfolg: Gedreht wurde es vor dem Angriff Russlands auf die Ukraine in Kiew – eine Storyline gibt es nicht. A$AP Rocky performt seinen Song ziemlich klassisch, während das Geschehen im Hintergrund vielleicht am Besten als Fiebertraum beschrieben werden kann: Ein Mann mit strähniger Glatze bricht durch das Parket, anstatt von Füßen hat er nur zwei übergroße Zehen. Auf der Straße fährt A$AP Rocky dann einen kleinen Bagger an einem Bären vorbei, bevor er fast von einem alten Sowjet-Auto überfahren wird.



Lego-Biopic über Pharell Williams

Produzent, Musiker, Modedesigner – Pharell Williams ist einer der bekanntesten Artists unserer Zeit. Und bald kommt ein Film über sein Leben in die Kinos. Das Besondere: Alle Figuren, die ganze Welt, in der Pharells Geschichte von seiner Kindheit in Virginia Beach bis zum weltweiten Superstar erzählt wird, ist aus Lego gebaut. Passend dazu heißt der Film auch "Piece by Piece", also "Stück für Stück". Im Trailer erzählt Pharells Lego-Avatar die Geschichte des kleinen Jungen, der nie so richtig reingepasst hat, bis er Musik für sich entdeckt hat.