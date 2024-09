Sachsen und Thüringen – Artists reagieren auf AfD-Wahlergebnisse

Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen: Artists reagieren auf Ergebnisse für AfD

Am Sonntag wurde gewählt und mehr als 30 Prozent der Wahlberechtigten haben in Sachsen und Thüringen für die AfD gestimmt – eine laut Verfassungsschutz in beiden Bundesländern gesichert rechtsextreme Partei. Reaktionen darauf gab es aus der Musikwelt, unter anderem äußerte sich Pöbel MC. Der Rostocker Rapper hat noch gestern Abend ein Statement per Instagram-Story veröffentlicht, das vielfach geteilt wurde. Darin schreibt er:

Genau 85 Jahre, nachdem Deutschland Polen überfällt und damit den Zweiten Weltkrieg beginnt, wählen über 30 Prozent der Wahlberechtigten in Sachsen und Thüringen eine Nazi-Partei, deren menschenverachtende Ziele u.a. die Ausweisung von Hunderttausenden aus rassistischen Motiven, die Abschaffung des Klimaschutzes oder die Gleichschaltung der Medien sind Pöbel MC

Weiter heißt es am Ende seines Statements noch: "Klar ist nur, dass sie aufgehalten werden müssen, bevor sich die Geschichte endgültig wiederholt". Rapper Apsilon aus Berlin lässt seine Musik sprechen und postet in einer Insta-Story die Zeilen: "Heute wieder so ein Tag in Almanya". Diese Caption in Verbindung mit den Worten "Wenn Deutschland mich wieder ansieht / und sagt, mein Herz hat keinen Platz hier", kann man auch ohne expliziten Bezug als Statement zum Wahlerfolg der AfD verstehen: traurig, Wütend, aber auch entschlossen.

Rapper Mal Élevé aus Berlin repostete seinen Song "161" – das Kürzel für Antifa. Dazu zitiert er den Songtext: "Leute wacht endlich auf und leistet Widerstand / Die Gefahr ist so fucking real in diesem Land". Reaktionen aus der Musikwelt, die die hohen Ergebnisse für die AfD gefeiert haben, sind uns bei der Recherche nicht begegnet.

HipHop-Ikone Fatman Scoop gestorben

Er war der Hypeman des HipHop, jetzt ist US Rapper Fatman Scoop mit nur 53 Jahren gestorben. Fatman Scoop war gerade in den USA auf Tour, als er Freitagnacht in Conneticut, nordöstlich von New York, auf der Bühne zusammengebrochen ist. Er war mit seiner Crew mitten in einem Liveset, hat das Publikum wie für ihn üblich mit seinen Partyansagen angeheizt. Dann ging er hinters DJ Pult und ist brach dort zusammen. Am nächsten Morgen wurde dann sein Tod bekannt gegeben.