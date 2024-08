Landtagswahlen - Sonne Ra warnt Wahlerfolg der AfD

Rapper Sonne Ra warnt vor Wahlerfolg der AfD

Am Sonntag wird in Sachsen und Thüringen ein neuer Landtag gewählt. Die AfD liegt laut Umfragen in beiden Ländern bei etwa 30 Prozent - in Thüringen würde sie damit wohl gewinnen. Die Wahlen beschäftigen gerade auch Artists wie den Erfurter Rapper Sonne Ra. Der Rapper hat Angst, dass fremdenfeindliche Übergriffe nach einem Wahlsieg der AfD zunehmen könnten. Sonne Ra kommt aus der Landeshauptstadt Erfurt. Er hat algerische Wurzeln und hat uns im COSMO- Interview von seinen Sorgen erzählt. Diese haben momentan viele Menschen mit Einwanderungsgeschichte in Ostdeutschland.

So wie bei einer dunklen Wolkendecke sich vermutlich ein Gewitter ankündigt, so steht uns die gewalttätige Entladung vom Zorn der vermeintlich echten Deutschen bevor. Und wieder einmal ist Thüringen Spitzenreiter, wenn es darum geht rechte Politik zu wählen, denn der erste bedeutende Wahlerfolg der NSDAP 1929 auf Landesebene fand tatsächlich auch in Thüringen statt. Sonne Ra

Vergleich mit der Partei Adolf Hitlers

Einerseits ist der direkte Vergleich der AfD mit der NSDAP natürlich krass. Andererseits heißt der Spitzenkandidat der AfD in Thüringen Björn Höcke und der darf ja nach einem Gerichtsurteil als Faschist bezeichnet werden. Die Thüringer AfD ist laut Verfassungsschutzbericht "rechtsextrem". Im Erfurter Landtag wird die AfD allen Prognosen nach künftig die stärkste Fraktion stellen.

Erfurt ist ein Hotspot rechter Gewalt in Thüringen

Erfurt ist ein Hotspot rechter Gewalt in Thüringen sagt die Opferberatungsstelle ezra. Rapper Sonne Ra geht davon aus, dass es nach einem Wahlsieg der AfD zu mehr gewalttätigen Angriffen auf Menschen geben wird, die nicht "zu ihnen" gehören. Sonne Ra weiß, wovon er spricht. In seinen Songs geht es regelmäßig um rassistische Erfahrungen, die er gemacht hat.

Linken-Politikern Caren Lay persifliert "Bauch, Beine, Po"

Shirin Davids Song "Bauch, Beine, Po" ist seit vier Wochen Nummer 1 der deutschen Singlecharts und damit offizieller Sommerhit des Jahres. Aber er hat auch eine Kontroverse um Body Shaming ausgelöst. Jetzt hat den Song die Bundestagsabgeordnete der Linken Caren Lay umgedichtet.