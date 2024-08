Trettmann: Rassistischer Vorfall bei Konzert

Omah Lay sagte weiter, das Genre sei nicht mehr in "sicheren Händen", es werde "verwässert", es fehle an Tiefe, die Texte seien oberflächlich und austauschbar. Seine Schlussfolgerung: "Um Afrobeats wieder rein zu machen, müssen wir ihm Essenz und Leben einhauchen". Der Musiker fordert eine Art Rückbesinnung auf aussagekräftige Inhalte an die Wurzeln des Afrobeats im Geschichtenerzählen und im kulturellen Ausdruck.

Omah Lay