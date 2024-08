Foo Fighters - Donald Trump nutzt Song ohne Erlaubnis

Auf X wurden sie von einem User gefragt, ob sie Donald Trump erlaubt haben, den Song zu spielen. Die Band schreibt: "No" und "let us be clear". Eine Sprecherin der Foo Fighters sagte, die Band sei nicht gefragt worden. Wenn sie um Erlaubnis gefragt worden wäre, hätte sie diese nicht erteilt. Sie sprach von angemessenen Maßnahmen, die man jetzt ergreifen werde. Sollte es durch juristische Schritte zu Einnahmen kommen, möchten die Foo Fighters diese nutzen, um die Kandidatin der Demokraten - Kamala Harris und ihren Vize Tim Walz - zu unterstützen.

Ein Fall von vielen

Vor ein paar Wochen hat Trump den Titanic-Song "My Heart Will Go On" von Celine Dion bei einer Veranstaltung genutzt. Auch hier hieß es vonseiten des Managements: "Céline Dion billigt diese oder eine ähnliche Verwendung nicht". Letzte Woche musste Trumps Team ein Video aus dem Netz nehmen, weil es ohne zu fragen den Song "Freedom" von Beyoncé benutzt hat. Kamala Harris verwendet Freedom seit Wochen für Wahlwerbung und Auftritte, das aber mit der Genehmigung von Beyoncé.

Die meisten Artists drohen nur

Beyoncé soll mit einer Unterlassungsaufforderung gegen Trump gedroht haben. Die Einzigen, die bisher wirklich geklagt haben, ist die Familie von Soul-Man Isaac Hayes. Sein Sohn hat den Song "Hold On, I’m Coming" mit produziert. Der Song wurde auch immer wieder ohne Erlaubnis von Trump benutzt. Die Familie ist vor Gericht gezogen.

Errollyn Wallen wird Master of the King's Music

Es ist die größte Ehre für klassische Musiker im UK zum Master of the King's Music ernannt zu werden.Dieser Titel wurde jetzt Errollyn Wallen zugesprochen. Damit ist sie die erste Person of Colour in diesem Amt.