Eddy Kenzo neuer Berater von Ugandas Präsident

FKA Twigs übernimmt Hauptrolle in „The Crow“-Remake



Sängerin, Tänzerin und jetzt auch Schauspielerin – die britische FKA Twigs ist ohne Frage ein Multitalent. Der Filmklassiker "The Crow" aus dem Jahr 1994 gilt unter Filmfans als echter Kultfilm. Während der Dreharbeiten wurde Hauptdarsteller Brandon Lee bei einem Unfall erschossen. Nun hat FKA Twigs die weibliche Hauptrolle der Neuverfilmung übernommen. Für die 36-Jährige ist es bereits das zweite Mal, dass sie in einem Film mitspielt – aber das erste Mal in einer richtigen Hollywood-Produktion. Im Interview mit der Filmplattform Fandango hat sie von einem Treffen mit Regisseur Rupert Sanders erzählt – und davon, dass sie auch ohne Drehbuch davon überzeugt war, mitzumachen.

"Ich hatte vorher kein Skript. Ich habe Rupert getroffen. Es war ein tolles Treffen und er sagte mir, ich hätte nur einen Job. Und zwar: eine Figur zu kreieren, die von Eric so geliebt wird und ihm so viel bedeutet, dass man – wenn meine Figur stirbt – das Gefühl hat, es hinterlasse ein großes Loch im Film." FKA Twigs

Das Remake von "The Crow" ist übrigens das Ergebnis eines fast sechzehn Jahre langen Produktionsprozesses, die Regisseure und Besetzung wurden mehrmals komplett geändert. Die Filmkritik sieht das Ergebnis allerdings eher negativ: Die britische Zeitung The Guardian hat dem Film nur 1 von 5 Sternen gegeben. Bei uns startet der Film erst in knapp drei Wochen, in den USA ist er ab heute zu sehen.