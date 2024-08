J Balvin kuratiert Event bei Billboard Latin Music Week

Beyoncé untersagt Trump-Kampagne Nutzung ihres Songs "Freedom"

Der Wahlkampfsprecher des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump, Steven Cheung, hat den Song "Freedom" aus Beyoncés ikonischem "Lemonade" Album unter ein kurzes Social-Media-Video gelegt, bei dem man Trump beim Aussteigen aus einem Jet sehen konnte. Das Video wurde gestern auf X, vormals Twitter, geteilt, ist aber jetzt überall offline genommen worden. Der mutmaßliche Grund: die Verwendung des Songs wurde wohl vorab nicht rechtlich geklärt.

Das hat wohl juristische Konsequenzen: Das Rolling Stone Magazin hat unter Berufung auf Quellen aus Beyoncés Umfeld berichtet, dass ihr Label Parkwood eine Unterlassungsverfügung gegen die Verwendung des Songs in der Wahlkampagne von Donald Trump eingereicht hat. "Freedom" wird von der demokratischen Kandidatin Kamala Harris als eine Art inoffizielle Wahlkampfhymne genutzt. Beyoncé hat die Verwendung durch Harris wiederum wohl persönlich abgesegnet.

Yaeji mit neuem Song "booboo"

Die koreanischstämmige Producerin, Sängerin und DJ aus New York hat einen neuen Song herausgebracht. Auf "booboo" trifft Selbstreflektion auf unbekümmerte Clubvibes: Yaeji legt erst seit einem Jahr auch als DJ auf und wurde jetzt schon in den illustren Kreis der Boiler-Room Prominenz aufgenommen. Im Rahmen dieser exklusiven DJ-Reihe hat sie auch den Song "booboo" das erste Mal gespielt und damit auf ihren Karrierestart geschaut: 2017 war das Jahr, in dem sie in der elektronischen Musikszene durch den Hit "Raingurl" über Nacht bekannt wurde. Im Text von "booboo", den sie über den pumpenden 8-Bit-Beat fast flüstert, reflektiert Yaeji diesen schnellen Ruhm und singt darüber, dass sie eigentlich gar nicht bereit dafür war. Aber es ist natürlich wie immer bei ihr auch eine Hymne an den Dancefloor – als Ort der Entfaltung.