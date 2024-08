TikTok kürt Sommerhit des Jahres

Lil John hat seine Hits "Turn down for what" und "Get Low" in der Mehrzweckhalle mit mehr als 20.000 Plätzen gespielt. Die Songs performte er allerdings leicht abgeändert: Statt des ikonischen "From the window to the wall" hieß es dann bei "Get Low:" "Kamala Harris – Governour Walz". Harris und Walz bilden das aktuelle Spitzenteam der Demokratischen Partei, das auf diesem Parteitag eingeschworen werden soll. Und auch Rapper Common war auf der Bühne.