Coldplay Konzerte: Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Wien

Anfang dieses Monats wurden mehrere Taylor-Swift-Shows in Wien abgesagt. Jetzt treten Coldplay in derselben Location auf – und es wurde im Vorfeld bekannt gegeben, dass strenge Sicherheitsmaßnahmen gelten. Die britische Band um Frontmann Chris Martin wird ab morgen (21.08.24) gleich vier Konzerte in Wien spielen, alle Termine sind ausverkauft. Laut Behörden werden uniformierte und zivile Polizisten sowie Spezialeinheiten vor Ort sein. Weiträumige Sperr- und Pufferzonen sowie Besucherkontrollen sollen die Sicherheit der Großveranstaltungen garantieren. Zudem werden alle Personen, die bei den Shows arbeiten, von den Sicherheitsbehörden vorab überprüft.

In Österreich wird die Terrorgefahr seit dem Angriff der Hamas auf Israel im letzten Oktober generell als erhöht eingestuft. Die neuen Sicherheitsmaßnahmen bei den Coldplay-Konzerten sind jedoch wohl eine direkte Reaktion auf die abgesagten Taylor-Swift-Konzerte; eine konkrete Bedrohungslage liegt nicht vor. Die Sicherheitsvorkehrungen betreffen bei vier ausverkauften Gigs und einer Kapazität des Ernst-Happel-Stadions von rund 50.000 Besuchern über 200.000 Menschen. Angst vor einem Anschlag haben offensichtlich nur wenige: Laut der österreichischen Zeitung Der Standard werden auf Tauschbörsen händeringend Karten gesucht, wobei kaum welche verkauft werden. Morgen Abend startet das erste von vier Konzerten.

Venezuela: Erneut Proteste gegen Wahlergebnis

Vor knapp drei Wochen wurde in Venezuela eine Präsidentschaftswahl abgehalten. Amtsinhaber Maduro erklärte sich mit knapper Mehrheit zum Sieger. Er regiert seit 2013 und würde nach aktuellem Stand noch bis 2030 Präsident des Landes bleiben. Die Europäische Union erkennt das Wahlergebnis nicht an, unabhängige Beobachter berichten von Unregelmäßigkeiten und haben die Wahl als nicht frei bezeichnet. Seitdem gehen Tausende in Venezuela und weltweit auf die Straße – nun hat der Widerstand auch eine Stimme aus dem Global Pop: Lele Pons.