Brand beim Highfield-Festival: Mehrere Verletzte

Bilder des Feuers gingen auf Social Media herum. Laut einem Instagram-Posting der Veranstaltenden wurden 16 Menschen bei dem Zwischenfall verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Der MDR berichtet unter Berufung auf Polizeiinformationen von insgesamt 65 Verletzten. Ski Aggu, der während des Brandes auf der Bühne performte, schreibt auf Insta, dass ihm während seines Auftritts durchgegeben wurde, dass er auf keinen Fall abbrechen soll, um eine Massenpanik zu verhindern. Er habe dann versucht, mit dem Publikum im Gespräch zu bleiben, damit alles ruhig bleibt. Der Festivalbetrieb wurde wegen des Brands kurzzeitig unterbrochen, gestern (18.08.) ging das Highfield dann ohne weitere Zwischenfälle zu Ende.

"Love Music, Hate Racism" – Musikalischer Zusammenschluss gegen rechte Ausschreitungen in UK

"Love Music, hate Racism", also: "Musik lieben, Rassismus Hassen" – so heißt der britische Zusammenschluss von Musikern und Musikerinnen, der jetzt einen offenen Brief gegen rechtsextreme Gewalt und Hetze veröffentlicht hat. Unterschrieben haben den unter anderem Nubya Garcia und Idles, aber auch Asian Dub Foundation und Paloma Faith. Darin werden die rechtsextremen Ausschreitungen verurteilt, bei denen vor wenigen Wochen in ganz Großbritannien Moscheen, Kulturzentren und Menschen angegriffen wurden – aber es wird auch gefeiert, dass Tausende Menschen gegen diese Gewalt auf die Straße gingen.

Der Auslöser für die Proteste, war eine wirkliche Tragödie, die von rechts instrumentalisiert wurde: Am 29. Juli hatte ein Mann in der kleinen Stadt Southport Teilnehmer eines Kindertanzworkshop angegriffen. Elf Kinder und zwei Erwachsene wurden zum Teil schwer verletzt, drei kleine Mädchen wurden bei dem Angriff getötet. Rechtsextreme Gruppierungen setzten gezielt Falschinformationen über die Identität des Täters ins Netz, um den Eindruck zu erwecken, der Täter habe den Angriff aus islamistischen Motiven ausgeführt. Der mutmaßliche Täter ist selbst noch minderjährig. Bisher wurden die Motive hinter der Tat laut britischer Behörden nicht eindeutig geklärt, aber als Terrorakt eingestuft. Der Prozess ist für Januar 2025 angesetzt.

Jetzt plant "Love Music, Hate Racism" große Konzerte gegen die rechtsextreme Instumentalisierung des furchtbaren Attentats. Das erste soll schon im September in London stattfinden, andere sollen dann folgen. Genaueres hat "Love Music, Hate Racism" noch nicht bekannt gegeben. Der Zusammenschluss ist aus "Rock against Racism" hervorgegangen, einer musikalischen Initiative gegen Rechtsextremismus und Rassismus in den 70ern: Damals haben Bands wie The Clash oder Steel Pulse vor Zehntausenden Menschen gegen die National Front gespielt – daran will "Love Music, Hate Racism" jetzt anknüpfen.

AP Dhillon solidarisiert sich mit Protesten gegen sexuelle Gewalt in Indien

In Indien sind am Wochenende laut Berichten mehr als 1 Million Medizinerinnen und Mediziner in den Streik getreten – der Auslöser: Eine jungen Ärztin ist dort Anfang diesen Monats vergewaltigt und getötet worden. Der Fall hat landesweit für Proteste gegen sexuelle Gewalt gesorgt, auch aus der Kulturszene kam Support. Jetzt hat der indisch-kanadische Rapper AP Dhillon der getöteten Frau einen Song gewidmet.