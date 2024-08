"Wilde Renate" vor dem Aus

Traurige Nachrichten für alle Berliner Techno-Fans: Spätestens Ende nächsten Jahres schließt der legendäre Club "Wilde Renate" in Friedrichshain. Das haben die Betreiber in einer Pressemitteilung bestätigt. Als Grund nennen sie das Auslaufen ihres Mietvertrags. " Trotz intensiver Bemühungen, eine Verlängerung des Vertrags oder alternative Lösungen zu finden, müssen sich die Clubbetreibenden der Tatsache stellen, dass die Renate nach diesem Zeitpunkt nicht mehr in ihrer derzeitigen Form bestehen kann ", heißt es in der Erklärung.

Die Betreiber machen den Vermieter der Location dafür verantwortlich: Gijora Padovicz und seine Immobiliengruppe, die nicht zum ersten Mal wegen fragwürdiger Praktiken in den Schlagzeilen steht. Die taz schreibt, sein Geschäftsmodell bestehe darin, heruntergekommene Immobilien billig zu kaufen und etwaige Zwischennutzer, die der maximalen Verwertung im Weg stehen, rabiat zu entmieten. Allein in Friedrichshain soll ihm und seinem Firmengeflecht über 200 Immobilien gehören. Immer wieder geriet Padovicz in die Kritik, weil die Mieten seiner Objekte teils mehr als verdoppelt wurden. Letztes Jahr wurde ihm sogar vorgeworfen, geflüchtete Familien auszubeuten.

Auch die Renate hat immer wieder über Mieterhöhungen geklagt. Schon 2021 stand der Club kurz vor dem Aus. Die Betreiber sprachen davon, " bis an die Grenzen ihrer finanziellen Belastbarkeit " gebracht worden zu sein. Padovicz wurde wiederholt wegen Mietsteigerungen und der Verdrängung von Anwohnern und kulturellen Einrichtungen kritisiert.

Der Charme der "Wilden Renate" liegt vor allem in der untypischen Location. Sie befindet sich in einem unsanierten Altbau und erstreckt sich über mehrere Etagen. Es gibt keine klassischen Floors, sondern liebevoll eingerichtete Zimmer und einen großen, verwinkelten Garten – fast wie in "Alice im Wunderland". Als Clubbesucher ist man dazu eingeladen, sich in diesem fantasievollen, wilden Labyrinth zu verlieren. Doch die Betreiber der Renate geben nicht auf. Sie kündigten an, alles daran zu setzen, in irgendeiner Form weiterzumachen.

Lisa & Rosalia mit "New Woman"

Frischer globaler Pop kommt heute aus Thailand und Spanien. Lisa von der berühmten K-Pop-Girlband Blackpink hat sich mit Flamenco-Pop-Star Rosalía zusammengetan. "New Woman" heißt ihre gemeinsame Single, in der die beiden Sängerinnen Vollgas geben und singen: " Wenn ich angerast komme, weichst du lieber aus, denn ich bin eine neue Frau! " Der Song versprüht definitiv Girl-Boss-Vibes. Rosalía ergänzt in ihrem Part: " Auch in der Zukunft werdet ihr von mir keinen Flop hören, ich bin Rosalía, und ich kann gar nicht anders als abliefern! "

Die beiden Popstars sind auch abseits des Songs auf der Überholspur unterwegs. Rosalía kann auf vier Grammys verweisen, und Lisa hat gerade ihre eigene Firma gegründet, über die sie ihre Solo-Projekte neben Blackpink managt. Mit der Girl-Group geht es zwar weiterhin voran, aber Lisa verfolgt auch solo als Sängerin und Schauspielerin erfolgreich ihre eigenen Wege.

Der Song ist heute Nacht samt Musikvideo erschienen, und das kann sich wirklich sehen lassen. Es wurde in Kalifornien gedreht und besteht aus einer Aneinanderreihung von stylischen Szenen mit viel Liebe zum Detail. In einer Sequenz wird zum Beispiel eine Nahaufnahme einer Blume gezeigt, deren Blütenstempel sich plötzlich in ein Meer aus japanischen Papierschirmen verwandelt, die sich in Formationen drehen.