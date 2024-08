Kesha will offiziell P. Diddy-Zeile aus Hitsingle "Tik Tok" entfernen

Mit dem Song "Tik Tok" ist Kesha 2010 berühmt geworden. Jetzt will die Popsängerin aus den USA die Lyrics zu diesem Hit ändern, denn darin kommt eine positive P. Diddy Referenz vor. Gegen den Rapper gibt es mittlerweile mehrere Klagen, unter anderem wegen Vergewaltigung und Sexhandel. Kein Wunder also, dass Kesha keine Lust mehr hat, ihm im Song einen Shoutout zu geben. In der Originalversion von "Tik Tok" heißt es noch: "Wake up in the mornin' feeling like P. Diddy" –'Morgens aufwachen und sich wie P. Diddy fühlen‘. Eine Referenz, die zum Zeitpunkt des Releases noch gut funktionierte, als man P. Diddy als erfolgreichen Rapmogul gesehen hat. Die Anschuldigungen gegen ihn sind vergangenen November öffentlich geworden. Kesha hat darauf schon bei ihrem Auftritt beim Coachella Festival im April zusammen mit Reneé Rapp die Lyrics geändert in "Wake up in the mornin' like Fuck P. Diddy" '- Scheiß auf P. Diddy" - genau die Zeile will sie jetzt offiziell in den Song nehmen. Denn "Tik Tok" ist ihr erstes Baby und steht für ganz viel, schreibt Kesha bei Instagram: "Dieses Mädchen war naiv und wild und verspielt." Das Lied würde eine Seite von ihr zeigen, die sie sehr liebt und die sie nun mit aller Kraft beschützen muss. Die Welt hätte sich so sehr verändert und sie sich auch. Kesha erinnert sich daran: Sie hat den Song fun und fröhlich gemacht, weil sie sich damals so gefühlt hat. Sie wollte, dass sich andere auch so fühlen. Mit der Änderung der Textzeile hat sie nun die Möglichkeit, den Spaß beizubehalten. Kesha will so bald wie möglich "Tik Tok" neu aufnehmen.