Air und Phoenix treten bei Abschlussfeier der Olympischen Spiele auf

The Weeknd mit Videoteaser zu letztem Album

Das Ende einer Ära steht bevor. The Weeknd hat schon länger sein letztes Album angekündigt. Jetzt wird es ernst bei dem kanadischen R&B Star. The Weeknd hat einen kryptischen Videoteaser mit dem Titel "Unprepared certainty" geteilt. "All I have is my legacy" – "Alles was ich habe, ist mein Vermächtnis", singt er direkt zu Beginn des Videos. Neue Musik gibt es nämlich auch dazu: Von ruhigen atmosphärischen Gitarrenakkorden bis zu dramatisch anschwellenden Streichorchester – der dreieinhalb Minuten Clip ist eine kleine Soundreise, die sich gleichzeig wie ein großes Intro zu einem Song anhört. Ob das tatsächlich ein Song ist, mehrere zusammen und ob die überhaupt auf dem Album landen, ist nicht klar.

Das Video ist eine düstere CGI Animation, in der wir einem kleinen Jungen in ein verlassenes Haus, durch eine Standuhr in eine Krieche, folgen. Dabei gibt es diverse Referenzen zu The Weeknds Karriere: Von seinem Debüt-Mixtape "House of Ballons" von 2011, einem roten Anzug wie in seiner "After Hours"-Albumzeit, bis hin zu wechselnden Frisuren, wie sie es über die Jahre bei The Weeknd getan haben. Es ist bereits der dritte Teaser, den The Weeknd geteilt hat, nach "The abyss gazes also into you…" und "There Are Three Chapters In This Tale". Das liegt die Vermutung nahe, dass das Album bald kommen könnte. 2023 hat er schon angekündigt, dass er das Projekt The Weeknd zu Grabe tragen will. "Als The Weeknd hab ich alles gesagt, was ich sagen kann", sagte er dem W Magazine. Trotzdem wolle er weiter Musik machen.