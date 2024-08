Snoop Dogg soll täglich 500.000 US-Dollar für Olympia-Job bekommen

Snoop Dogg sorgt in Paris bei den Olympischen Spielen für ein Highlight nach dem anderen. Der US-Rapper ist dort für den Sender NBC unterwegs, schwimmt mit Michael Phelps, tanzt mit Turnerin Simone Biles auf den Zuschauerrängen und bewundert in voller Reitmontur gekleidet den geflochtenen Hairstyle der Pferde vom Dressur-Team der USA. Für seinen Einsatz soll er vom Sender auch ordentlich kompensiert werden. Das behauptet zumindest der Unternehmer Henry McNamara bei X: "Saß neben einem NBC Funktionär beim Abendessen, er sagt Snoop bekommt 500.000 US-Dollar täglich plus Spesen um hier Olympia zu promoten." Offiziell bestätigt ist die Summe nicht, aber Fans sind in den Kommentaren der Meinung "Worth every penny" – Snoop Dogg sei jeden Penny wert.

Den Einschaltquoten für den US-Sender scheint der Rapper gut zu tun. Bei der NBC-Übertragung der Eröffnungszeremonie der Olympischen Spielen haben in den USA 34 Millionen Menschen eingeschaltet. Dabei war Snoop Dogg als Fackelträger für die USA zu sehen. Mit der ehrenvollen Aufgabe hat sich der Rapper wohlgefühlt: "Ich habe ein gutes Gefühl dabei, denn es geht um Frieden, also macht alles Sinn. Der Träger des Fackelstabs ist ein Friedensbotschafter. Derjenige, der den Frieden bringt. Es passt also zu dem, was ich bin."