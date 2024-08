Reaktionen auf antimuslimische Ausschreitungen in Großbritannien

Bei den Protesten in Großbritannien sind mittlerweile über 150 Menschen festgenommen worden. Der 17-jährige Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

Artists solidarisieren sich mit Demonstrierenden in Bangladesch

Nach heftigen Ausschreitungen in Bangladesch ist die Premierministerin zurückgetreten und geflohen. Demonstrierende haben den Regierungssitz gestürmt. Seit Wochen gehen die Menschen auf die Straße, überwiegend Studierende. Mehr als 300 Menschen sind bei den Protesten getötet worden. Auslöser war eine Quotenreglung in gutbezahlen öffentlichen Jobs. Gerade die jüngere Generation fühlt sich dadurch benachteiligt. Viele Artists zeigen sich solidarisch mit den Demonstrierenden. Unter dem Motto "Get Up. Stand Up" haben Musiker:innen aus Bangladesch am Samstag an einem Soli-Marsch durch Dhaka teilgenommen, hunderte Fans haben sich angeschlossen. Viele hatten Plakaten dabei, auf denen Song-Lyrics standen. Sängerin Elita Karim hat bei Instagram ein Foto vom Marsch geteilt. Sie schreibt dazu: "Ich konnte die Stärke, das Opfer und den Mut der Studierenden fühlen."

Auf ihrem Plakat stand: "Awaaz Utha - Erhebe deine Stimme." Das ist gleichzeitig auch ein Shoutout an den Rapper Hannan. Sein Song "Awaaz Utha" ist quasi eine inoffizielle Protesthymne. Hannan ist Ende Juli verhaftet worden. Beamte hätten angeblich Video auf seinem Handy von den Protesten gefunden. Laut der Zeitung Dhaka Tribune musste der Rapper zwei Tage in Untersuchungshaft verbringen. Im Netz kursierte darauf der Hashtag #freehannan.

Die Proteste wirken sich auch noch weiter auf die Musikwelt in Bangladesch aus. Einige Artists boykottieren das Joy Bangla Festival. Mehrere Headliner haben abgesagt, denn das Festival hat Verbindungen zur Awami Liga, der Partei der nun zurückgetretenen Premierministerin Sheikh Hasina.