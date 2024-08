Vybz Kartel ist ein freier Mann

Vor wenigen Stunden hat Vybz Kartel das staatliche Gefängnis in Kingston verlassen - und zwar als freier Mann! Adidja Palmer - wie Vybz Kartel mit bürgerlichem Namen heißt - bekommt keinen neuen Prozess. Der Dancehall-Star wurde vom jamaikanischen Berufungsgericht freigesprochen. Dafür gab es großen Jubel vor dem Tower Street Adult Correctional Centre. Hunderte Fans und Reporter haben dort auf Vybz Kartel gewartet und der hat sich gleich mit einer klaren Botschaft an seine jamaikanischen Landsleute gewandt. Aus dem Auto raus ruft Vybz Kartel den Reportern zu: " Sagt der jamaikanischen Jugend sie sollen nicht vom Weg abkommen und in die Kriminalität abrutschen, das ist es nicht wert! Verschwendet nicht eure Zeit, verschwendet nicht euer Leben! "

Was war vorgefallen: Im März hat ein Gericht in London Vybz Kartels lebenslange Haftstrafe wegen eines Verfahrensfehlers aufgehoben. Das Londoner Privy Council ist das höchste Berufungsgericht für viele Commonwealth-Staaten, darunter auch Jamaika, und dort hatte der Anwalt von Vybz Kartel Berufung eingelegt. Seit 2011 saß der Musiker für einen Mord im jamaikanischen Gefängnis. Er selbst hat immer auf seine Unschuld bestanden. Im März hat das Londoner Privy Council die Entscheidung, ob es zu einem Freispruch oder zu einem neuen Prozess kommt, dann an das jamaikanische Berufungsgericht übergeben, welches nun vor wenigen Stunden die sofortige Entlassung von Vybz Kartel und seinen beiden Mitangeklagten verfügt hat.

Bei dieser Entscheidung soll auch der Gesundheitszustand von Vybz Kartel eine Rolle gespielt haben. In seinen 13 Jahren Haft gab es immer wieder Berichte darüber, wie schlecht es Vybz Kartel gehe – manche Medien sprachen davon, dass der Musiker an der Autoimmunerkrankung Morbus Basedow leide. In den aktuellen Berichten erwähnt sein Anwalt auf jeden Fall, dass er Vybz Kartel nach der Entlassung zunächst von einem Arzt durchchecken lassen möchte, um zu sehen, ob er nach Hause zu seiner Familie kann oder eventuell direkt in ein Krankenhaus muss.

Kiez-Konzert mit Paula Hartmann und Apsilon

In Berlin gibt es heute Abend (01.07.24) ein Kiezkonzert für den guten Zweck mit der Sängerin und Schauspielerin Paula Hartmann sowie ihrem Musiker-Kollegen Apsilon. Gemeinsam stehen die beiden ab 18 Uhr an der Berliner Messe am Hammarskjöldplatz auf der Bühne. Zusammen mit befreundeten Artists und geheimen Special Guests dürfen die Besucher also gespannt sein. Der Eintritt ist frei, allerdings begrenzt. Ab Dienstag (30.07.2024) konnten sich Fans online die Tickets sichern – und die waren natürlich ratzfatz weg. Das Gute: Die Eintrittskarten sind im Doppelpack rausgegangen und es kann sein, dass es heute noch Menschen gibt, die ohne Begleitung unterwegs sind oder vielleicht spontan überhaupt nicht können. Es lohnt sich also, einfach noch einmal unter dem Originalpost von Paula Hartmann und Apsilon zu checken, ob sich dort noch jemand gemeldet hat.

Viel wichtiger aber: Es werden beim Konzert und Drumherum auch noch Spenden für die NGO CADUS gesammelt.

"Das ist ein Verein, der humanitäre Hilfe leistet in Krisengebieten, zum Beispiel in Gaza, wo seit sieben Monaten eine humanitäre Katastrophe herrscht und in der Ukraine, wo das ja auch schon sehr, sehr lange geht. Und es ist uns einfach wichtig, mit diesem Konzert darauf aufmerksam zu machen, Geld dafür zu sammeln und gleichzeitig ein kostenloses Konzert zu ermöglichen für viele Menschen. Weil mittlerweile auch Konzerttickets sehr teuer geworden sind. Das alles irgendwie zu verbinden, war unsere Mission." Apsilon, Musiker

CADUS e. V. ist eine wichtige und seriöse NGO für medizinische Nothilfe und Emergency Response in Krisengebieten.

Das Konzert ist aber nicht nur eine Benefizveranstaltung, sondern auch eine Premiere. Seit dem ersten Auftritt von Apsilon und Paula Hartmann melden sich ihre Fans immer wieder und fragen nach einem gemeinsamen Song der beiden. Diesen Wunsch erfüllen sie jetzt und präsentieren heute Abend ihren ersten gemeinsamen Song "Grau" live auf dem Kiez-Konzert. Der Song erscheint natürlich auch nach ganz offiziell, und zwar am 23. August und im September dann auch noch auf Apsilons Debütalbum "Haut wie Pelz".