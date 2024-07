Aya Nakamura setzt ein Zeichen für Diversität bei Olympia

Internationale Global-Pop-Stars bei der opulenten Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele in Paris am Wochenende - aus Kanada: Celine Dion mit feierlichem Comeback. Aus den USA: Lady Gaga, Snoop Dogg als Kommentator und Pharrell Williams als Fackelträger. Der wichtigste Auftritt kam allerdings ohne Frage von Frankreichs größtem Popstar: Aya Nakamura. Ganz in Gold und mit Feuerwerk ist die 29-jährige R'n'B-Sängerin vor der Académie française aufgetreten, dem Institution für Pflege und Förderung der französischen Sprache. Begleitet von der Kapelle der republikanischen Präsidenten-Garde, mit einem Medley ihrer größten Hit, ein starkes Zeichen für die Vielfalt Frankreichs. Aya Nakamura spricht die Sprache der Jugend und der Menschen der Banlieue. Und sie ist die meistgehörte Sängerin der Republik.

Als im März erste Gerüchte über ihren Auftritt aufkamen, wurde die Französin mit malischen Roots von rechtsextremen Gruppen attackiert. Es gab Proteste, bei denen die rechtspopulistische Fraktionschefin Marine Le Pen zum Beispiel von einer "Schande" gesprochen hat. Aya Nakamura sei nicht französisch genug. Die rechtsextreme Gruppe "Les Natifs", also "die Einheimischen", hatte im Vorfeld auch ein Foto geteilt das durch die Medien ging: Darauf hielten mehrere Mitglieder einen Banner mit der Aufschrift: "Hier ist Paris und nicht der Wochenmarkt von Bamako". Sogar die staatliche juristische Abteilung gegen Online-Hetze hat sich eingeschaltet und ermittelt. Davon hat sich Aya Nakamura aber nicht einschüchtern lassen, vor ihrem Auftritt hat sie noch bei X geschrieben: "Ihr mögt vielleicht rassistisch sein, aber taub seid ihr nicht!"

Neben diesem Zeichen für Diversität gab es noch einen großen Moment bei der Eröffnungszeremonie der Olympischen Sommerspiele, nämlich das Comeback von Celine Dion. Hoch über den Dächern von Paris hat die Kanadierin vom Eifelturm aus Edith Piafs "L'Hymne A L'Amour" gesungen. Ihr erstes Konzert nach vier Jahren krankheitsbedingter Pause. Ein emotionaler Moment, denn Celine Dion leidet an einer seltenen Nervenkrankheit, dem Stiff-Person-Syndrom. Damit musste sie erst wieder ganz neu lernen, zu singen. Darüber spricht die 56-jährige Künstlerin auch ganz offen in ihrer neuen Doku, die letzten Monat rausgekommen ist. Für ihren Auftritt in Paris wurde sie gefeiert.

US-HipHop trauert: DJ Polo von der New Yorker Juice Crew ist verstorben

Mit roughem Old-School-Sound und rasanten Sample-Cuts ist DJ Polo zusammen mit seinem Duo-Partner Kool G Rap berühmt geworden. Nun hat seine Familie den Tod des Produzenten und legendären Turntabelists über dessen Instagram-Kanal bestätigt. Einer seiner Söhne hat den Post verfasst und schreibt: "Mit schwerem Herzen trauern wir um meinen Vater. Er war nicht nur eine Legende für die HipHop-Community, sondern auch für seine Familie, und wir feiern sein Leben und Vermächtnis jetzt und für immer." Er bedankt sich auch für alle Beileidsbekundungen und lieben Worte, von denen es aus der Musik-Szene einige gegeben hat.

Zum Beispiel von Eric B – New Yorker Rapper und Protagonist des Goldenen HipHop-Zeitalters. Der nennt DJ Polo einen Bruder und verspricht, die Erinnerung an ihn am Leben zu erhalten, dazu schreibt er: "Wir hatten eine richtig gute Zeit zusammen!" Außerdem haben sich auch noch Posdnous von De La Soul und Lord Finesse mit Tribute-Posts gemeldet. Von DJ Polos Juice Crew, mit der er Hardcore und Gangster Rap seit den späten 80er-Jahren maßgeblich mitgeprägt hat, erinnert sich außerdem Big Daddy Kane aus Brooklyn. Der postet "Gone but not forgotten" und dazu "Juice Crew für Immer"

Wirklich viele biographische Details sind über DJ Polo gar nicht bekannt. Er soll 63 Jahre alt gewesen sein, in einer Meldung ist die Rede davon, dass er nach längerer Krankheit gestorben sei. Er hat sich als DJ und Produzent schon zu Beginn seiner Karriere eher im Hintergrund gehalten, mit seiner Scratch und Sample-Technik im Turntabelism aber neue Standarts gesetzt. Sein erstes und einziges Solo-Album "Polo's Playhouse" war von 1998, in den letzten Jahren hat sich DJ Polo immer mehr zurückgezogen

Stray Kids und Jimin in den Billboard Charts

In den US-amerikanischen Charts, den Billboard Charts Top 200, sind das erste Mal zwei K-Pop Alben gleichzeitig auf Platz 1 und 2.

Mit ihrem Album "ATE" landet Stray Kids schon wieder auf Platz 1 der Top 200 Billboard Charts. Damit ist "ATE" ist das fünfte Album von Stray Kids in Folge, dass direkt auf der Spitze der Top 200 Billboard Charts gelandet ist. Davor schaffte das nur der US-amerikanische Rapper DMX. Was die Band ausmacht, ist, dass sie unter anderem Songs selbst produziert. Viele mögen ihren Sound aus R’n‘B, HipHop, EDM, Pop. Außerdem sind die neun Mitglieder regelmäßig in südkoreanischen Gameshows, Talks oder Reality Shows zu sehen. Mit dem Song "Chk Chk Boom" haben sie eine Zusammenarbeit mit dem neuen Marvel Film "Deadpool & Wolverine". Stray Kids hat eine viel engere Verbindung zu den Fans, als es sie ohnehin schon im K-Pop gibt.