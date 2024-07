Der nigerianische Superstar Burna Boy gibt heute ein kostenloses Konzert, allerdings in London. Das wird auch im Netz gestreamt. Das Ganze ist zum 5. Jahrestag seines Erfolgsalbums geplant. Damit hat Burna Boy seinen internationalen Durchbruch geschaffen. Mit "African Giant" hat der Musiker 2019 Afrobeats und African Dancehall in die Mainstreammedien gebracht. Damit war er sogar bei den Grammys nominiert. Das Konzert heute soll seinen Erfolg also feiern. Seitdem ist Burna Boy aus der Global-Popwelt gar nicht mehr wegzudenken. Er füllt Stadien mit zehntausenden Menschen. Das Konzert heute soll allerdings ein intimes sein, mit wenig Publikum. So eine Art Wohnzimmeratmosphäre.

Das wird von YouTube veranstaltet, unter dem Namen "Die YouTube-Music Nights!". Dass virtuelle Konzerte mit wenig Publikum eher für die Netzgemeinde gedacht und vor allem kostenlos sind. Hier treten weltweite Superstars auf intimen Bühnen auf und produzieren Live-Videoinhalte, die die besondere Verbindung zwischen Künstlern und Fans hervorheben. Das Konzert von Burna Boy wird heute ab 19 Uhr aus London live gestreamt. Über den YouTube-Kanal des Sängers. Dort hat er knapp fünf Mio. Follower. Burna Boy äußerte sich aufgeregt über die Veranstaltung und sagt:

"Dieses Album hat einen besonderen Platz in meinem Herzen, da es einen Schlüsselmoment in meiner Karriere darstellt und ein kraftvolles Statement für afrikanischen Stolz ist.“ Burna Boy

Link zum Stream: